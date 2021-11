ABBA : Que sont devenus les membres du groupe mythique ?

12/11/2021

C'est l'histoire d'un groupe suédois, ABBA, composé de deux couples qui se sont rencontrés un peu par hasard, qui va cartonner dans les années 1970-1980. Dancing Queen, Waterloo, Knowing Me, Knowing You… Des tubes qui ont traversé les générations. Avec 375 millions d'albums vendus, les quatre Suédois, Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus et Anni-Frid Lyngstad, à l'honneur dans le documentaire d'Arte ABBA Forever diffusé ce vendredi 12 novembre à 22h25, sont entrés dans la légende. Et continuent de l'écrire puisqu'ils sont de retour en 2021 avec un nouvel album, Voyage ! Mais au fait, qu'étaient-ils devenus entre temps ?



A 71 ans, Agnetha Fältskog, la blonde platine de la bande, a sorti en 2013 un album solo intitulé A qui a eu un maigre retentissement. Après son divorce avec Björn Ulvaeus et la séparation du groupe en 1982, elle avait déserté le showbiz pour vivre sur une île près de Stockholm et se consacrer à la médecine traditionnelle et au yoga.



Benny Andersson, le barbu du groupe, est bien vivant, malgré une rumeur, en 2013, qui le prétendait mort. Après son divorce avec Anni-Frid Lyngstad en 1981, il a épousé une animatrice de la télé suédoise. A 74 ans, il coule des jours heureux, jouant de temps en temps dans un orchestre local.