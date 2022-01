A travers tout le pays, les Ittihadis préparent sereinement leur 11ème Congrès

13/01/2022

Dans le cadre des préparatifs pour le 11ème Congrès national de l’USFP, prévu les 28, 29 et 30 courant, une rencontre s’est tenue à Laâyoune en présence des militants ittihadis des trois régions des provinces du Sud.



Lors de cette rencontre, encadrée par Badia Erradi, membre du Bureau politique, Abdeslam Errejouani, représentant de la commission politique, Abdelkrim Moudoun, au nom de la commission organisationnelle, en plus des représentants des structures organisationnelles du parti à Laâyoune, Tarfaya, Smara, Guelmim, Boujdour et Dakhla, il a été procédé à l’examen et au vote des projets de rapports et de résolutions, en vue de l’adoption des listes des congressistes.



Au début de cette rencontre, le secrétaire régional, Mohamed Errazma, a tenu dans son intervention à louer le processus organisationnel que connaît le parti ainsi que les résultats obtenus par l’USFP au terme des élections régionales du 8 septembre dernier. Quant à Badia Erradi, elle n’a pas manqué de rappeler que le 11ème Congrès sera transparent, s’orientant vers l’avenir, présentant des documents politiques harmonieux, allant dans le sens de servir la patrie et les citoyens.



A l’issue de cette rencontre, il a été procédé à l’adoption à l’unanimité des projets de résolution, ainsi que de la liste des congressistes.



A Marrakech, les militants usfpéistes relevant du secrétariat provincial du parti ont tenu une rencontre via visioconférence, consacrée à l’examen des documents politiques et organisationnels du 11ème Congrès national de l’USFP.



Cette rencontre, encadrée par Mohamed Benabdelkader et Abdelhak Andalib, respectivement membres du Bureau politique et du Secrétariat de la Commission préparatoire du prochain Congrès, a été marquée par un examen profond des deux documents. L’occasion s’est présentée également pour les intervenants afin de débattre de la position du parti dans la carte politique et des défis à relever ainsi que des responsabilités à prendre dans le contexte actuel. A cet effet, les participants ont réitéré les positions du parti qui font de lui un élément essentiel dans le paysage politique marocain, du fait de la distinction de son projet destiné à la défense des masses populaires, de la démocratie, de la justice, de l’égalité et des valeurs de modernité.



Bien loin du sud et du côté du nord cette fois-ci, les militants ittihadis se sont retrouvés, au siège du parti, pour élire les congressistes de la province de Tétouan. Cette opération s’est déroulée sous la supervision du secrétaire régional, Mohamed El Moumhi, du secrétaire provincial, Abdellatif Bouhaltit, du parlementaire de la circonscription de Tétouan, Hamid Derrak, et du membre du Bureau national de la Chabiba ittihadia, Anas El Yamlahi.



Sur la base du nombre de voix obtenues par le parti dans la province, l’opération de vote a débouché sur l’élection de sept congressistes, en l’occurrence Abdelmalek El Hatri, Assim Wakili Asraoui, Nabil Yassine et Mohamed Settah. Les femmes seront représentées par Houda Chaari et Karima El Mellahi, alors que Mohamed Ali Ettidi sera le représentant de la Chabiba.



T.R