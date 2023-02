A peine sortie de son procès, Aya Nakamura a publié son nouvel album

03/02/2023

Les fans étaient en ébullition. Ils n'attendaient que ça et c'est désormais entre leurs mains. Dans la nuit de jeudi à vendredi 27 janvier 2023, Aya Nakamura a en effet publié son nouvel album baptisé DNK.



La belle et ses équipes avaient d'ailleurs organisé pour l'occasion un évènement tout spécial auquel ont été conviés quelques chanceux triés sur le volet et des célébrités du web, comme l'influencer Johan Papz.



Aya Nakamura a interprété quelques-uns des morceaux de ce nouvel opus et notamment Baby en passe de devenir un nouveau tube. Elle a festoyé avec ses invités tandis qu'elle était encore quelques heures plus tôt, en plein procès.



La star et son ex-compagnon Vladimir Boudnikoff ont été jugés devant la 12e Chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Seine-Saint-Denis pour "violences par conjoint", lors d’une soirée en août 2022.



Si les deux protagonistes auraient aimé que l'audience se déroule dans l'intimité du huis clos, leurs avocats n'ont toutefois pas réussi à convaincre la procureure de la République qui a donc rejeté la demande.



Agée de 27 ans et maman, Aya Nakamura, qui posait tout récemment aux côtés de Kylian Mbappé , a reconnu avoir "porté des coups pour se défendre". "J'étais très énervée à cause du fait qu'il soit parti à un mariage sans me le dire", a-t-elle aussi précisé.



"Maintenant on est séparés mais on essaie de bien s’entendre par rapport à la petite. Tout est apaisé", a fini par avouer celle qui reste tantôt mystérieuse, tantôt très ouverte sur ce qu'elle vit côté coeur.



La magistrate a à la suite de ce procès réclamé à la juge que les deux tourtereaux soient condamnés : 5000 euros pour Aya Nakamura, et 2000 euros pour Vladimir Boudnikoff pour ces faits de violence. Une décision sera rendue en date du 23 février prochain. Reste désormais à savoir combien cette affaire surmédiatisée aura permis à Aya Nakamura et son nouvel album DNK de s'envoler.