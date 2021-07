A peine maman, Meghan Markle reprend le travail pour Netflix avec une série féministe

On la croyait partie pour 5 mois de congés maternité, après la naissance de sa fille Lilibeth Diana, mais Meghan Markle a du pain sur la planche, au bureau. Après avoir signé un contrat à 100 millions de dollars avec Netflix, l'an dernier, la femme du prince Harry va bientôt honorer sa part du deal.



Si son homme a d'ores et déjà proposé une série documentaire sur les Invictus Games, "Heart of Invictus", à la plateforme de streaming américaine, l'ancienne actrice a de son côté décidé de revenir à un thème qui lui est cher. Celui du féminisme. Elle est engagée pour la cause depuis son plus tendre âge. Et même si elle a troqué son statut d'actrice contre un titre de duchesse de Sussex, Meghan Markle n'a jamais interrompu son combat.



Avec la série animée qu'elle prépare en tant que productrice et qui s'intitule provisoirement "Pearl", la star espère pousser les jeunes filles à s'émanciper, en prenant comme exemple des personnages féminins "extraordinaires" qui ont marqué l'Histoire, à travers les âges.