A nous Paris

Surmonter le Mali même si c'est au bout du suspense, ça se mérite

06/07/2023

Après avoir manqué deux éditions olympiques, Rio 2016 et Tokyo 2020, le football national retrouve de nouveau les JO, et ce après la qualification, mardi, du Onze national à la finale de la CAN U23 qui se déroule actuellement au Maroc.



En jouant le Mali au complexe Moulay Abdellah de Rabat, les Lions de l’Atlas n’avaient pas droit à l’erreur du fait qu’il était question d’une opposition à grand enjeu, débouchant directement sur le sésame olympique.



Poussés par un grand nombre de supporteurs, les partenaires du capitaine Abdessamad Ezzalzouli ont abordé la partie pied au plancher, dominant un adversaire qui ne faisait que repousser l’échéance. Pas pour longtemps, d’ailleurs, puisque sur une combinaison déclenchée par Khannouss et Saibari, celui-ci trouve El Ouahidi qui, suite à un tir limpide trompe le gardien malien annonçant l’ouverture du score dès le premier quart d’heure de jeu (14è).



Un but qui a fait beaucoup de bien aux Nationaux qui n’ont pas lâché prise jusqu’à la fin de la première période. En deuxième mi-temps, c’est un scénario tout autre qui allait se tramer avec des Maliens qui ont pris les choses en main, au moment où le Onze marocain s’est recroquevillé en défense. Tactique qui lui a coûté cher, puisqu’il a encaissé le but de l’égalisation à la 66ème mn, inscrit par Mamady Diambou.



Il a fallu donc recourir aux prolongations et ce sont les Marocains qui ont trouvé le chemin des filets en premier par l’entremise d’Amine El Ouazzani à la 111ème mn. Mais ce n’était que partie remise, puisque les Maliens n’étaient pas prêts du tout à lâcher du lest, recollant au score (116è)suite à une réalisation d’Issoufi Maiga.



Au cours de la séance des tirs au but, les Marocains ont réussi à s’en tirer à bon compte, scellant les débats sur la marque de 4 à 3 pour se qualifier, comme précité, aux JO et à la finale de cette 4ème édition de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans pour affronter samedi prochain à Rabat la sélection égyptienne, tenante du titre. Cette dernière a eu raison, au Grand stade de Tanger dans l’autre demi-finale, de l’équipe de la Guinée après s’être imposée sur la petite marque de 1 à 0.



Le match de classement programmé vendredi entre la Guinée et le Mali revêtira, lui aussi, toute son importance dans la mesure où le vainqueur obtiendra le troisième billet direct des Olympiades réservé à l’Afrique, vu que le quatrième du tournoi aura à disputer un match barrage contre une sélection d’Asie.



Il convient de rappeler que le football national compte déjà sept participations aux JO. C’était au cours des éditions de 1964 à Tokyo, de 1972 à Munich, 1984 à Los Angeles, 1992 à Barcelone, 2000 à Sydney, 2004 à Athènes et 2012 à Londres.



Mohamed Bouarab

Déclarations des coaches

Issam Chraï

Entraîneur du Maroc

Les joueurs ont lutté jusqu'au bout



"Il ne faut pas oublier que le Mali est une équipe forte. Les joueurs se sont bien battus jusqu'au bout (…) Je félicite les joueurs, le match était très difficile, on savait que le Mali est coriace. Le plus important est la victoire, on a atteint le premier objectif, à savoir la qualification aux JO. Certes, il y a des choses à corriger, mais c’est à discuter plus tard (…) On a bien commencé le match et on a marqué un but. Nous devions continuer sur notre lancée, mais les Maliens ont commencé à jouer dans la profondeur. On a essayé quelques modifications tactiques, mais on a fini par encaisser le but d’égalisation. Notre erreur était de jouer derrière, ce qui leur a donné plus de confiance".



Badra Alou Diallo

Entraîneur du Mali

On a manqué de concentration



"Les jeunes ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Mais on a manqué de concentration. Il y a également eu de la fatigue, due à une préparation tardive. On a, également, perdu des éléments essentiels, blessés au cours du match (…) Félicitations au Maroc et bonne chance pour la finale. De notre côté, on va préparer le prochain match, qui sera difficile, car nous avons perdu des éléments importants pour blessure et on a joué aujourd’hui les prolongations".



MAP