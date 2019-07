A la faveur d’ une euphorie footeuse, Marocains et Algériens appellent à ouvrir les frontières

16/07/2019 Mustapha Elouizi

«Ouvrez les frontières »… Voilà un appel sincère d’une nuit euphorique. Un cri répété en chœur des deux côtés de la frontière maroco-algérienne, lors de la soirée de fête poursaluerl’exploit des Fennecs en demi-finale de la CAN 2019. Jeunes et moins jeunes des deux côtés de la frontière « politique » ont passé des heures à faire la fête ensemble et crier «One, two tree, viva l’Algérie !». Les«lives»lancésici et là surlesréseaux sociaux ont montré cette symbiose entre les deux peuples et cette liesse euphorique marquée par des klaxons et desslogansitératifs. Les drapeaux des deux pays ont été brandis, exprimant le sentiment d’appartenance commune, sinon de communion, aux rythmes de slogans et chansons. Et pourtant, il y avait quelque chose quisonnait mal, à savoir que les frontières divisent toujours deux peuples unis. Une association marocaine nommée «Association de jeunesse et de citoyenneté» (AJC) a même lancé un appel à ouvrir les frontières, sur la plateforme internationale des causes populaires justes « Avaaz ». «Fidèles à notre cause à tout prix…Nous vous appelons à soutenirle cri des deux peuplesjumeaux, algérien et marocain unis par le sang, la géographie, la langue et le destin commun, et désunis par les barbelés et des frontières… ». Une division qui a alimenté la discorde et le sous-développement social et économique et, par ricochet, la complicité et la connivence. L’appel de l’AJC souligne les retombées bénéfiques d’une union pour le développement des deux pays. Le football a bien réussi là où la politique a échoué jusqu’à présent. Il faudrait donc prendre en considération les scènes de liesse et ce sentiment général pour les traduire dans les faits.