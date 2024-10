A l’université de Harvard, Youssef Amrani met en avant la vision de SM le Roi pour une Afrique dynamique et solidaire

14/10/2024

Dans la prestigieuse université américaine de Harvard, près de Boston, l'ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, a mis en exergue la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour une Afrique dynamique, solidaire et innovante, traçant les contours d'un continent en pleine transformation.



"Pour SM le Roi Mohammed VI, l'Afrique n'est pas seulement le continent de l'avenir, c'est aussi le poumon du présent", a indiqué M. Amrani lors d'un événement organisé, vendredi, par le Center for the Study of African Societies and Economies (CSASE) relevant de Harvard dans l’Etat du Massachusetts.



L’ambassadeur a rappelé, dans ce sens, le message adressé par Sa Majesté le Roi aux participants à la 4ème édition du Forum pour l’investissement en Afrique, dans lequel le Souverain a souligné que "l’Afrique a plus que jamais besoin d’initiatives audacieuses et innovantes pour encourager l’entrepreneuriat privé et libérer le plein potentiel de notre continent".



Lors de cet événement baptisé "Africa Alive 24 !", auquel ont pris part des diplomates, des responsables américains, des universitaires ainsi que des étudiants issus de pays africains, M. Amrani a souligné que pour concrétiser cette ambition, le Maroc joue un rôle de premier plan.



"En tant que deuxième investisseur africain sur le continent, nous ne construisons pas seulement des infrastructures, nous tissons des liens de fraternité", a déclaré le diplomate marocain.



Il a illustré cette approche par les projets phares entrepris par le Royaume, tels que l’initiative Royale pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique et le gazoduc Nigeria-Maroc, qualifiant ces initiatives comme "des autoroutes d'espoir, des pipelines de progrès et des ponts de fraternité à travers notre grand continent".



Face aux défis mondiaux comme le changement climatique et la sécurité alimentaire, l'ambassadeur du Maroc a insisté que "l'Afrique n'est pas une partie du problème, elle est surtout la solution", en plaidant pour un changement de paradigmatique de la manière dont le développement en Afrique est conçu.



Le diplomate marocain a également appelé à renforcer l’investissement dans l’éducation, à libérer les potentialités de l’Afrique en adoptant le choix de la connectivité et à poser les jalons d’une économie du savoir.



Une telle approche qui, selon lui, s’inscrit en droite ligne de la Vision Royale d'une Afrique unie, prospère et leader sur la scène mondiale.



Selon ses initiateurs, le forum "Africa Alive!" offre une opportunité pour "réengager le travail dynamique centré sur l’Afrique effectué par les anciens lauréats, les professeurs et les étudiants de Harvard, renouveler les attentes concernant la pertinence de l’Afrique et son essor dans l’économie mondiale favorisée par la technologie, et consolider les perspectives de connexions plus profondes et fructueuses à travers les réseaux de Harvard qui partagent un engagement envers l’épanouissement de l’Afrique".