A l’issue de son atelier de réflexion, le Groupe socialiste à la Chambre des représentants se félicite de la nouvelle position de Madrid concernant le Sahara marocain

24/03/2022

Appuyant toutes les initiatives diplomatiques officielles qui ont généré une forte dynamique concernant le Sahara marocain, qui a enregistré de nombreuses avancées politiques, diplomatiques et sur le terrain, sous la direction clairvoyante de Sa Majesté.

Et à l’issue de la clôture de l’atelier de réflexion dédié à la préparation d’un plan d’action pour la 11ème législature 2021-2022, organisé à Marrakech les 22 et 23 mars 2022 par le Groupe socialiste à la Chambre des représentants.

loue l’initiative espagnole relative à la question de notre intégrité territoriale et met en exergue les efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc dans le cadre des Nations Unies en vue d’une résolution définitive du conflit artificiel autour du Sahara marocain.

réitère son hommage à l’initiative espagnole qui est considérée comme un important développement dans les relations maroco-espagnoles et comme une impulsion capitale à la mise en œuvre d’un nouveau rapport au service des intérêts communaux entre les deux pays et deux peuples amis.

souligne la logique du partenariat stratégique et de la préservation des intérêts partagés marocains et espagnols, logique mise en avant par le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar dans les deux lettres qu’il a adressées à messieurs Pedro Sanchez, Président du Gouvernement espagnol et leader du Parti socialiste ouvrier espagnol et José Luis Rodriguez Zapatero, l’ancien Président du Gouvernement et du parti, ami du Maroc et de l’USFP.

affirme son soutien total aux différentes initiatives visant au renforcement des rapports maroco-espagnols en matière de consolidation de la sécurité, de la paix et de la stabilité et de déploiement au service du développement global dans la région méditerranéenne.

déclare que, du fait que la prochaine session parlementaire ne se tiendra qu’au début du mois prochain, il adressera à monsieur le Président de la Chambre des représentants une demande d’organisation d’une conférence des présidents en tant que cadre regroupant les courants politiques représentés dans le Conseil dans le but d’interagir avec l’initiative espagnole positive.

et déclare formuler une invitation à l’adresse du groupe parlementaire socialiste espagnol à visiter le Maroc pour renforcer les canaux de dialogue et de communication et être au fait des développements réalisés par notre pays dans les domaines politique, économique et social.

A la suite de la réception par Sa Majesté le Roi Mohammed VI d’une lettre envoyée par le Président du Gouvernement espagnol par laquelle ce dernier indique que l’Espagne considère « l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007 comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend ».Le Groupe socialiste à la Chambre des représentants, en rappelant la teneur de l’allocution d’orientation du Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, prononcée lors de la séance d’ouverture, louant, à travers elle, la position de l’Espagne quant à la question de notre intégrité territoriale qu’il a estimée un développement en interaction avec la réalité des responsabilités historiques et morales de ce pays et de sa connaissance des vérités de l’Histoire, déclare ce qui suit :