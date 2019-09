A l’issue d’une réunion marquée par la sérénité et la responsabilité Le BP de l’USFP délègue à l’unanimité au Premier secrétaire la mission de gérer les négociations relatives au remaniement ministériel

01/10/2019

Le Bureau politique de l’USFP a tenu une réunion d’urgence sous la présidence du Premier secrétaire, Driss Lachguar, relative aux négociations concernant le remaniement ministériel.

Au début de cette réunion, le Premier secrétaire a pris la parole pour faire part à la direction du parti de la nécessité de tenir cette réunion après que les négociations menées par le chef du gouvernement ont atteint un stade qui exige le retour au Bureau politique pour tout ce qui a trait au choix des départements et des noms proposés.

La direction du parti a, par la suite, débattu en toute sérénité et responsabilité de ce point inscrit à l’ordre du jour, délégué à l’unanimité au Premier secrétaire la mission de gérer les négociations et proposé à ce que le président du Conseil national du parti, Habib El Malki, y soit associé.