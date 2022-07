A l’ approche de l’Aïd Al Adha, rien n 'échappe à l'œil de l'ONSSA !

04/07/2022

A l'approche de l’Aïd Al Adha, rien ne semble échapper à l’œil vigilant de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) qui, à l’instar de chaque année, mobilise ses services dans les différentes régions du Royaume pour assurer le contrôle et la surveillance de l'état de santé du cheptel. La commune rurale "Larbaa de Shoul" ne fait pas exception.



A cette occasion, M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, a accompagné les services de l'ONSSA de la région Rabat-Salé-Kénitra qui se sont rendus dans une ferme de cette localité, contrôlant à la fois l'état sanitaire des ovins, les aliments des animaux, l'eau d'abreuvement et les fientes de volaille au niveau des élevages.



Chez cet éleveur, les clients commencent dès les premières heures du matin à affluer et demander à s’informer sur les différentes races. Face à une offre abondante et variée, entre "Serdi" et "Beni Guil", chacun choisit son mouton de sacrifice, selon ses préférences et surtout son budget, mais tous sont rassurés de voir les services de contrôle sur place en pleine action. Ainsi, les règles semblent bien être respectées dans cette ferme, où tous les ovins et les caprins destinés à l’abattage portent une boucle d'identification en plastique jaune, avec un numéro de série unique à chaque animal, et une mention "Aïd Al Adha 1443".



Dans ce sens, le chef de service vétérinaire à la direction régionale Rabat-Salé-Kénitra de l'ONSSA, Hassan Nachet, a souligné qu'à l'approche de cette fête religieuse sacrée, l'ONSSA intensifie ses opérations de surveillance au sein des fermes, pour contrôler l'état de santé des ovins et caprins, l'eau d'abreuvement et les aliments de moutons. A cet égard, il a indiqué que la direction régionale de l'ONSSA, à travers ses services vétérinaires, a réalisé 500 visites de terrain, lors desquelles plus de 200 échantillons d'eau et de viandes ont été prélevés pour être analysés.



Cette opération se poursuivra dans l'ensemble des points de vente autorisés, a assuré M. Nachet, notant que la situation sanitaire du cheptel national est satisfaisante.



Il a également rappelé que les services de l'ONSSA ne ménagent aucun effort, que ce soit lors de l'Aïd Al-Adha ou même avant, pour mener en permanence des opérations de contrôle et garantir aux citoyens un cheptel en bon état de santé. De son côté, l'éleveur d'ovins et caprins a fait savoir que l'ONSSA contrôle son bétail durant toute l'année, pas seulement à l'approche de l'Aïd Al-Adha, ajoutant qu'il veille au respect de toutes les normes dictées par les services vétérinaires pour préserver la santé de ses clients. Au sujet des prix, il a affirmé qu'ils n'ont pas affiché une grande augmentation par rapport à l'année précédente, notant que son offre est largement variée pour satisfaire tous les goûts.



En plein préparatifs à l'Aïd Al-Adha, l'ONSSA accompagne les éleveurs et se mobilise activement en renforçant ses opérations de contrôle du cheptel dans l'ensemble du territoire national, dans le but de garantir aux Marocains une meilleure sécurité sanitaire en vue de célébrer cette fête religieuse dans les meilleures conditions.



Par Bassma Rayadi (MAP)