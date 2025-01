A Zagora, la Fondation Mohammed V pour la solidarité redonne espoir aux patients atteints de la cataracte

23/01/2025

La Fondation Mohammed V pour la solidarité, dans le cadre de son souci d’améliorer les services de santé offerts à la population, poursuit sans relâche ses nobles actions sociales et humanitaires au profit des habitants des zones rurales et éloignées.



Dans la province de Zagora, la Fondation Mohammed V pour la solidarité a entamé les activités de son programme des campagnes médicales de proximité 2025, visant à rendre les soins de santé de base plus accessibles aux populations vivant dans des zones reculées et à leur fournir également des prestations spécialisées de chirurgie, à travers une opération de chirurgie de la cataracte ambulatoire.



S'inscrivant dans le cadre des actions complémentaires adossées au programme de santé numérique des Unités Médicales Mobiles Connectées – Fondation Mohammed V pour la Solidarité (UMMC – FMVS) mis en œuvre en novembre 2023, cette initiative est spécialement dédiée aux habitants des communes de Fezouata et Taghbalt, identifiés comme atteints de cataracte lors de leur suivi médical dans les unités de Tinfou El Berrania et Ait Mnad.



Au total, ce sont 150 interventions chirurgicales ophtalmiques qui ont été prises en charge à travers cette action solidaire, offrant ainsi à de nombreux patients la possibilité de recouvrer la vue et d’améliorer leur qualité de vie. Dans ce sens, le responsable du pôle médico-humanitaire à la Fondation Mohammed V pour la solidarité, Omar Moussa Abdellah, a indiqué que la Fondation a entamé son programme annuel pour l'année 2025, à partir de la province de Zagora, et ce en coordination avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le but étant de rapprocher les services de soins spécialisés des citoyens des zones éloignées, en particulier des catégories vulnérables et des personnes à besoins spécifiques. Et d’ajouter dans une déclaration à la MAP, que d’importants moyens logistiques et humains ont été mobilisés pour mener à bien cette opération notamment les installations existantes de l’UMMC – FMVS, mais également des espaces d’accueil et 5 unités médicales spécialement déployées pour cette opération, incluant des blocs chirurgicaux, une unité de consultations en ophtalmologie, une unité de biologie et une pharmacie, organisés selon le parcours pré et post-opératoire de la chirurgie de la cataracte.



Un effectif de 50 personnes a été mobilisé comprenant des médecins spécialistes, les assistantes sociales et l’équipe logistique de la Fondation, ainsi que des spécialistes bénévoles mis à disposition par l’Association marocaine médicale de solidarité (AMMS), a-t-il précisé.



Dans une déclaration similaire, Dr Soumaya Jdidi, du pôle médico-humanitaire à la Fondation Mohammed V pour la solidarité, a relevé que les patients ont subi des consultations et diagnostics médicaux au niveau des unités médicales mobiles afin de vérifier leur état de santé et valider leur éligibilité pour l’intervention chirurgicale.



Les patients opérés ont bénéficié d’un suivi et d’un accompagnement médical, en plus de la distribution gratuite de médicaments ce qui leur permettrait de mener leur vie de manière normale, a-t-elle dit.



De leur côté, plusieurs bénéficiaires de cette campagne médico-humanitaire ont fait part de leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer la population des zones rurales et éloignées, mettant en relief les efforts constants de la Fondation et de ses partenaires visant, entre autres, à élargir et améliorer l’accès des populations du monde rural aux soins spécialisés et de qualité.



La mise en œuvre de cette campagne solidaire repose sur une étroite collaboration entre la Fondation, les autorités locales, la Délégation provinciale de la santé et de la protection sociale, et l’AMMS. En 2024, la Fondation a mené 4 campagnes de chirurgie de la cataracte dans les provinces d’Amizmiz, de Chichaoua, de Sefrou et de Boulemane, permettant la prise en charge de 398 interventions chirurgicales et la réalisation de 833 consultations ophtalmiques.