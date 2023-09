A Tilemsine, une solidarité à toute épreuve

16/09/2023

À une soixantaine de kilomètres de Ouarzazate, non loin du centre de la commune rurale de Khouzama, la vie commence à reprendre ses droits pour les habitants de Tilemsine, un douar montagneux frappée de plein fouet par le séisme d'Al Haouz.



Dans cette localité de quelque 700 habitants qui offre un panorama splendide sur la ville paradisiaque de Taznakht, un élan impressionnant de solidarité et une résilience sereine face à l'onde de choc de la catastrophe se font sentir.



Des dizaines de tentes équipées de matelas et de couvertures ont été dressées par les autorités et les éléments des Forces Armées Royales au centre et à proximité de Tilemsine afin d'accueillir toutes les familles dont les habitations ont été endommagées, alors que plus de 700 kits alimentaires et de couvertures ont été distribués pour atténuer les effets de cette catastrophe.



"Je suis triste de constater les dégâts sur place, mais aussi fière et heureuse de voir toute cette solidarité et résilience sur le terrain. Le soutien des autorités, des habitants et des bénévoles nous a apporté de la force et du réconfort", confie Houria à la MAP. Tout comme ses voisins, cette survivante du séisme à Tilemsine s'est dit reconnaissante quant aux "efforts inlassables" déployés dès les premières heures du séisme par les différents intervenants pour secourir et sauver le maximum de vies.



Brahim, un habitant du douar qui a perdu sa maison lors du séisme, a salué l'"assistance permanente" fournie par les autorités pour offrir l’abri, l’aide alimentaire et le soutien nécessaire aux habitants de son village, en dépit des difficultés d’accès à cette zone montagneuse.



"Le tremblement de terre nous a tous angoissé, mais il est temps désormais de se relever, de soutenir les plus vulnérables et d’épauler les autorités pour surmonter cette crise tragique", a dit Khalid, un jeune activiste de Tilemsine qui a mobilisé une dizaine de jeunes de son douar pour assister les autorités dans l’opération de déchargement et de distribution des aides destinées aux sinistrés.



"En application des Hautes Instructions Royales, tous les intervenants ont été mobilisés pour accompagner et prendre en charge les personnes qui se retrouvent sans abri suite au séisme, notamment en termes d’hébergement et d’alimentation", a indiqué Mohamed Mansouri, chef de la division des affaires économiques et de la coordination à la préfecture de la province de Ouarzazate.



L’opération de distribution des kits alimentaires, des tentes et des couvertures a été lancé lundi au niveau de la province de Ouarzazate, et vise 84 douars situés dans neuf communes, a-t-il précisé dans une déclaration à la MAP, ajoutant que la distribution des aides est supervisée par les agents d’autorité, épaulés par les éléments des Forces armées royales (FAR).



Immédiatement après la secousse tellurique enregistrée vendredi soir, les autorités locales, les services de santé et les citoyens de la province Ouarzazate se sont mobilisés pour prêter assistance et secours aux sinistrés.



Depuis les premières heures de samedi, des citoyens de tous âges affluent en masse au Centre régional de transfusion sanguine de Ouarzazate pour donner leur sang en guise de solidarité avec les victimes du séisme. Des centaines de poches de sang ont été déjà collectées.