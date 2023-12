A Sundance, plein écran sur l'intelligence artificielle

08/12/2023

L'intelligence artificielle, comme technologie et comme thème, sera au centre de l'attention en janvier lors du festival du cinéma de Sundance, dans les Rocheuses américaines, aux côtés de stars d'Hollywood comme Kristen Stewart et Jesse Eisenberg.



Le programme de ce traditionnel festival du film indépendant, dévoilé mercredi, prévoit notamment un film musical "génératif" proposant une version différente à chaque diffusion et des documentaires sur des personnes voulant utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour communiquer avec des proches après la mort.



"L'IA va être une partie intéressante du festival cette année", a assuré à l'AFP sa directrice de la programmation Kim Yutani. "En préparant le festival, c'était frappant de constater qu'elle revenait constamment dans les films et nos discussions.»



Déjà bien présente dans l'industrie du cinéma, cette technologie et ses conséquences étaient au coeur des revendications des syndicats des scénaristes et des acteurs pendant leurs grèves respectives, qui ont grippé la machine d'Hollywood durant plusieurs mois cette année.



Parmi les films qui seront projetés à Park City, dans les montagnes de l'Utah, "Eno" explore la carrière du musicien Brian Eno grâce à un "moteur génératif" qui propose un nombre de versions quasiment infinies du film en faisant des assemblages à partir de centaines de scènes possibles.



"Un film qui n'est jamais deux fois le même... C'est quelque chose de nouveau", a souligné le nouveau directeur du festival Eugene Hernandez.



Toujours dans la veine de l'IA, "Love Machina" est un documentaire qui suit les efforts d'un couple pour perpétuer au-delà de leur mort l'amour qui les lie, en transférant leur conscience à un humanoïde baptisé Bina48, tandis que "Eternal You" suit des start-up qui veulent créer des avatars que des gens utiliseraient, contre paiement, pour rester en contact avec leurs proches après la mort de ces derniers.



Quelque 90 programmes ont été sélectionnés pour cette édition 2024, du 18 au 28 janvier, du festival cofondé par Robert Redford, dont 85 en première mondiale.

Bouillon de culture

Forum régional sur le tourisme et le cinéma



La première édition du Forum régional sur le tourisme et le cinéma de Drâa-Tafilalet se tiendra le 14 décembre à Ouarzazate sous le thème "Ciné-tourisme: vision et synergie", annoncent mercredi les organisateurs dans un communiqué.



Organisé par la Chambre de commerce, d'industrie et des services de la région de Drâa-Tafilalet, cet événement ambitionne de mettre en lumière le "rôle significatif" du tourisme et du cinéma dans le développement socioéconomique de la région, indique le communiqué.



Ce forum, qui s'inscrit dans le cadre de la mission de la Chambre visant à contribuer activement au développement de l'économie locale, s'assigne également pour objectifs d'"explorer les synergies entre le tourisme et le cinéma pour comprendre leur impact sur la création d'emplois, la croissance économique et la visibilité régionale tout en identifiant les opportunités d'investissement dans ces deux secteurs", ajoute la même source.



S'adressant aux professionnels du tourisme et du cinéma, aux élus, centres régionaux d'investissements, universités, associations et autres acteurs locaux impliqués dans le développement socioéconomique, cette rencontre vise également à mettre l'accent sur le rôle de premier plan joué par le tourisme et le cinéma en tant que moteurs du développement économique et social de la région de Drâa-Tafilalet.