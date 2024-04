A Paris, le vélo a dépassé la voiture comme moyen de transport

22/04/2024

Le vélo a dépassé la voiture comme moyen de déplacement à Paris, se plaçant désormais derrière la marche et les transports en commun, s'est réjoui jeudi l'adjoint aux mobilités de la capitale française David Belliard.

"Il y a 10 ans, qui aurait pu prédire qu'à Paris, le vélo dépasserait la voiture ? C'est pourtant chose faite", a commenté l'élu écologiste sur X.



Selon une étude de l'Institut Paris Région (IPR), réalisée à la demande d'une quinzaine d'institutions publiques et privées (Etat, région, mairie, régie de transport, opérateur ferroviaire...), "les Parisiens utilisent plus le vélo", choisi pour 11,2% des déplacements intra-muros, "que la voiture", avec 4,3%.



La marche à pied continue cependant de dominer (53,5%), devant les transports en commun (30%).

Ces proportions évoluent considérablement dès que l'on franchit le périphérique qui entoure Paris "intra-muros" et le sépare des communes de banlieue. Mais à Paris intra-muros, "le vélo s'est clairement imposé", souligne l'IPR.



Ces dernières années l'espace dédié aux voitures a nettement reculé à Paris, pour favoriser la circulation piétonne et à vélo, pour lesquels le réseau de pistes cyclables a été fortement étendu.



Durant la pandémie de covid les Parisiens ont également été encouragés à se déplacer en bicyclette et éviter ainsi la promiscuité des transports en commun, ce qui a donné un coup d'accélérateur à l'utilisation du vélo.

L'étude, réalisée entre octobre 2022 et avril 2023, a recueilli les données de 3.337 habitants de la région Ile-de-France âgés de 16 à 80 ans, qui ont accepté d'être tracés une semaine par satellite, de remplir un journal de bord et de répondre par téléphone.