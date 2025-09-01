A Ouezzane, un soutien constant de l’INDH en faveur de l’inclusion économique des jeunes

L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dans la province d’Ouezzane poursuit son engagement en faveur des jeunes porteurs de projets et d’activités génératrices de revenus, en leur offrant le soutien nécessaire leur permettant de concrétiser leurs ambitions.



Ainsi, dans le cadre du troisième programme dédié à l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes, l’INDH dans la province d’Ouezzane a permis de renforcer des projets à caractère touristique dans les communes de Mokrisset, Brikcha et Zghira, contribuant à la valorisation du patrimoine naturel et culturel local, au renforcement de l’attractivité de ces territoires et à la création de nouvelles opportunités économiques pour les populations.



Dans une déclaration à la MAP, Kawtar Loukili, chef de service à la Division de l'action sociale (DAS) de la province d'Ouezzane, a expliqué que dans le cadre de la célébration de la glorieuse Fête du Trône, de la Fête de la Jeunesse et de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, des visites sur terrain ont été effectuées pour s’enquérir de certains projets programmés dans la province dans le cadre du troisième programme de l'INDH relatif à l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes.



Elle a expliqué, dans ce sens, que l’INDH dans la province de Ouezzane a oeuvré à contribuer à la relance du secteur touristique, notamment le tourisme rural, et ce à travers l’équipement d’auberges et gîtes touristiques dans les communes de Mokrisset, Brikcha et Zghira, notant que ces projets ont contribué à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et à les intégrer au marché du travail.



Parmi ces projets figure Djebli Club, une auberge écologique et résidence d’artistes située dans la commune de Mokrisset. Construite avec des matériaux locaux et selon des techniques traditionnelles, cette structure s’inscrit dans une démarche respectueuse de l’environnement, alliant tourisme écologique et accès à la culture.



Ouverte depuis une dizaine d’années, l’auberge met en avant les atouts touristiques de Mokrisset à travers des activités de plein air telles que les randonnées pédestres, cyclistes ou à cheval, a expliqué son fondateur Allae Hammioui, notant que le projet, qui a accueilli des visiteurs de plus de 46 nationalités, ambitionne de hisser la commune au rang de destination touristique de référence au niveau national.



De son côté, Kamal Lahlou a pu développer, avec l’appui de l’INDH, son projet d’auberge Ibtissam Niamat dans la commune de Zghira. Il a, dans ce sens, fait savoir que l’établissement connaît un afflux croissant de visiteurs marocains et étrangers, estimant qu’avec l’amélioration des infrastructures routières et de l’accès, la région pourra attirer encore davantage de touristes et renforcer son positionnement en matière de tourisme rural.



Grâce à l’appui de l’INDH, Aziza El Moujahid a également pu faire prospérer son projet de tourisme rural, celui du gîte La Belle Étoile, situé à proximité du barrage d’Al Wahda, dans la commune de Zghira.



L’hébergement, qui offre une configuration idéale pour des séjours en groupe ou en famille, enregistre un afflux croissant de touristes marocains et étrangers, séduits par son ambiance authentique, la vue sur le lac et le cadre naturel paisible, contribuant ainsi à l’essor touristique de cette région.



Il est à noter que selon la DAS de la province de Ouezzane, 94 projets ont été financés dans le cadre de l'axe relatif à l’économie sociale et solidaire, dont 31 projets féminins, avec une contribution de l’INDH de 9,68 millions de dirhams (MDH).



À travers ces projets, l’INDH réaffirme son rôle moteur dans la dynamisation du tissu économique local et la valorisation des potentialités territoriales, faisant de l’inclusion économique un vecteur essentiel du développement humain durable.