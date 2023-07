A Marrakech, les piscines et sites touristiques pris d'assaut par les visiteurs

10/07/2023

Face à la hausse vertigineuse du mercure et des alertes météorologiques à répétition, liées à la succession des vagues de chaleur au cours de cette saison estivale, les habitants de Marrakech comme ses visiteurs n'hésitent guère à prendre d’assaut les piscines, les parcs aquatiques, ainsi que les sites touristiques, en quête de fraîcheur et de détente.



Cette canicule, qui sévit depuis plusieurs jours dans plusieurs villes du Royaume, en l'occurrence Marrakech, a poussé aussi bien les autochtones que les touristes nationaux et étrangers, à s'orienter, chaque jour, en masse vers les différents piscines et parcs aquatiques que compte la ville, au moment où d'autres optent pour les nombreux sites touristiques situés aux portes de Marrakech, le temps de prendre un bol d'air frais et de bénéficier, entre amis, familles et proches, de la fraîcheur que leur offrent généreusement ces espaces des plus prisés pendant ces vagues de chaleur.



Ainsi, les piscines publiques et celles privées ou dépendantes des unités et complexes touristiques et des établissements d’hébergement, tout comme les sites touristiques, à l'instar de la Vallée de l'Ourika, Asni, Moulay Brahim, le barrage de Lalla Takerkoust et Imlil dans la province d'Al Haouz, enregistrent en ce début de la saison estivale, des chiffres record en termes de visiteurs et de clients à la recherche de dépaysement, de fraîcheur et de relaxation.



Dès les premières heures de la journée, ces piscines et parcs aquatiques se transforment en de véritables "refuges" pour les habitants de la cité ocre et ses visiteurs, désireux fuir une chaleur suffocante à longueur de journée, et passer une journée rafraîchissante et ludique avec les amis, la famille ou les enfants, d’autant plus que ces espaces rivalisent entre eux pour attirer le maximum de clients, avec l’aménagement minutieux d'espaces d'attractions en les dotant d'équipements appropriés, notamment des aires de jeux pour enfants, de quoi satisfaire tous les goûts, ou en proposant des offres alléchantes, avec au menu : Spectacles artistiques et musicaux et restauration, séances de relaxation, d'aquagym ou de yoga....etc.



Des packages sur mesure et soigneusement adaptés au pouvoir d'achat des ménages.

Après une journée passée dans les piscines et sites touristiques, les habitants de la cité ocre et ses visiteurs n’hésitent guère, après un retour chez soi et une petite trêve de repos, à investir chaque début de soirée, les différents squares et espaces verts dont regorge la ville.



Ces espaces, qui représentent un véritable "poumon" pour Marrakech et des lieux si propices pour profiter de la douceur du climat, connaissent une grande affluence et une effervescence palpable, dès les premières heures de la soirée, jusqu'à des heures tardives de la nuit.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la piscine municipale M’Hamid Bouakaz, Abdelali Bouaouad, a indiqué que toutes les mesures ont été prises afin que les estivants puissent passer d'agréables journées et dans de bonnes conditions, en compagnie de leurs enfants et de leurs familles ou amis.



Pour ce faire, les gérants de cette piscine ont veillé à ce que les horaires de la nage soient répartis en deux séances : Une matinale et une autre l’après-midi. L’objectif étant d’éviter le surpeuplement, en raison de la ruée des estivants vers ces structures en cette période caniculaire, a-t-il expliqué, faisant savoir que cette piscine, qui comporte trois bassins dédiés à la natation (enfants, filles et adultes) accueille quotidiennement plus de 300 personnes.

Dans une déclaration similaire, Fatima Benhamadi, responsable d’un parc aquatique privé à Marrakech, a souligné que cet espace enregistre en cette période de l’année, des affluences record, notamment avec cette vague de chaleur qui sévit ces derniers jours dans la ville.



"Cette affluence nous a incités à adopter une batterie de mesures supplémentaires, telles que le renforcement du staff de la sécurité privée et des maîtres-nageurs, en plus de l’aménagement d’autres espaces et d’une nouvelle piscine de nature à permettre de répondre à la grande affluence, a-t-elle expliqué.



L'engouement fort remarquable pour ce complexe aquatique privé s’explique non seulement par la vague de chaleur mais aussi par la capacité de ce lieu touristique à répondre aux différentes exigences et attentes des clients, avec des équipements modernes, dont des toboggans, une piscine calme, des piscines à vagues artificielles, des lieux de restauration, en plus d’espaces dédiés aux enfants et aux loisirs, a-t-elle expliqué, faisant observer que ce parc aquatique reçoit chaque jour entre 1.500 et 2.000 estivants.



Dans des déclarations similaires, plusieurs estivants ont, pour leur part, exprimé leur satisfaction de la qualité des services proposés par ces piscines aussi bien publiques que privées, qui sont dotées de toutes les installations et dépendances de nature à accueillir les familles dans de bonnes conditions.



Première destination touristique du Maroc, la cité ocre dispose d’un grand nombre de piscines publiques dans les quartiers, notamment de M'hamid, de Sidi Youssef Ben Al, Daoudiate...., en plus de piscines couvertes semi- olympiques gérées par le ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que plusieurs piscines et parcs aquatiques privés qui contribuent à la diversification de l’offre touristique de la ville.