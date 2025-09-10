A Lyon, la culture marocaine millénaire s'invite dans la plus grande esplanade d’Europe

10/09/2025

En plein centre de Lyon, les passants ne résistent pas à l’envie de contempler la façade d’un immeuble iconique à la célèbre Place Bellecour, recouvert d’un trompe-l’œil monumental aux allures d’un palais marocain.



Cette immersion dans la splendeur d’un Royaume à l’histoire millénaire est d’autant plus singulière qu’elle est proposée dans la plus grande esplanade piétonne d’Europe, sous forme d'une invite passionnée que porte le slogan "Get out there".



Initié par la compagnie aérienne EasyJet en partenariat avec l'ONMT, le visuel offre aux visiteurs potentiels un avant-goût de la profondeur culturelle et du patrimoine aux multiples facettes qui les attendent dans une destination authentique et résolument qualitative, faite d’un héritage multiséculaire, de paysages et d’itinéraires à couper le souffle.



"Loin de se réduire à une opportunité de voyage saisonnière axée sur le balnéaire, le Maroc se présente comme un pays d’une rare richesse culturelle à même de conférer aux visites touristiques la dimension d’une expérience inégalée", a déclaré à la MAP l’experte en tourisme, Fatima El Alaoui.



Cette représentante d’un tour-opérateur européen juge très utile de focaliser les efforts sur la mise en valeur des atouts et du potentiel qui font la force et la singularité du Royaume. Il s’agit particulièrement des anciens sites et médinas inscrits sur la liste du patrimoine mondial, la gastronomie, l’artisanat et les diverses facettes du patrimoine immatériel.



C’est dans cet esprit que la dynamique touristique a tout à gagner du renforcement de la connectivité aérienne des grandes métropoles européennes en direction des villes marocaines.



Tel est le cas de la troisième plus grande ville française qu’est Lyon, aujourd’hui parmi les plus connectées au Maroc : Marrakech, Essaouira, Agadir, Rabat et, à partir d’octobre 2025, Tanger.



Sur ce registre, les voyagistes ne peuvent qu’accueillir avec optimisme le lancement de nouvelles lignes aériennes directes reliant le Vieux Continent au Royaume. Ils se prononcent à cet égard en faveur d’offres de voyages mêlant la culture à l’histoire et le divertissement à la nature, de sorte à les ériger en véritable vecteur de rayonnement international du pays.



Le positionnement du Maroc comme destination mondiale de choix se confirme, d’ailleurs, en affichant une progression de 19% des arrivées de touristes au premier semestre 2025 : ce sont près de 9 millions de touristes qui ont visité le Royaume, soit 1,4 million de plus par rapport à la même période de 2024, selon les chiffres du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire.



"Nous abordons la seconde moitié de l’année avec deux chantiers prioritaires, à savoir le renforcement de l’aérien et le développement de l’offre d’hébergement et d’animation pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante", a affirmé récemment la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, à l’occasion de la présentation du bilan périodique de son département.



C'est autant dire que l’attractivité touristique du Maroc ne cesse de se consolider ces dernières années, un constat qui trouve son fondement dans la diversité, l'image de marque et l’authenticité de son offre à l’international.



Par Abdellah Chahboun (MAP)

Bouillon de culture

Festival



La ville d'Aouloz (province de Taroudant) abritera du 19 au 21 septembre, la septième édition du Festival Izourane des arts traditionnels.

Organisé par l'Association Asnfoul pour la culture, l'environnement et la Solidarité, cet évenement sera marqué notamment par une exposition sous le thème "Le patrimoine et l'artisanat".

Ce salon présentera les créations d'artisans dont des produits en cuir, en bois, en textile et des bijoux en argent, reflétant le savoir-faire des artisans locaux et la richesse de l'histoire de la région.

Au menu de cette manifestation figurent également des spectacles de danse, des soirées poétiques et des concerts de musique amazighe outre des conférences et des ateliers thématiques sur les techniques de danses collectives amazighes.

Ce festival rendra aussi un hommage à des figures artistiques ayant contribué au rayonnement du patrimoine d’Ahwach.

Cet événement est initié en partenariat avec l'Institut Royal de la culture amazighe et avec le soutien de la Maison de l'artisan, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le Centre Souss du développement et de la culture.