A L’Expo universelle de Dubaï, le monde célèbre le Maroc

29/12/2021

L’ exposition universelle Expo 2020 à Dubaï célèbre aujourd’hui solennellement la Journée nationale du Royaume du Maroc, à travers des spectacles de grande envergure, dont celui des Forces Royales Air (FRA) qui ont “illuminé le ciel de Dubaï de mille étoiles marocaines”, s’est félicité, mardi, le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi. Dans une déclaration à Dubaï à la chaîne “Medi1TV”, M. Qotbi s’est réjoui d’être “témoin d’un spectacle aussi magnifique” qui met à l’honneur le Royaume. “C’est un moment et une consécration extraordinaires”, a-t-il affirmé. “Une joie d’autant plus grande que de voir l’exposition organisée par la FNM orner le pavillon marocain, avec des artistes, des couleurs ainsi que de l’histoire de la peinture marocaine”, a souligné M. Qotbi, mettant en exergue la beauté esthétique des divers pavillons présents à l’Expo 2020, notamment ceux de l’État des Émirats Arabes Unis et de l’Arabie Saoudite. Une délégation marocaine de haut niveau, présidée par le chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, et composée notamment du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, a pris part aux célébrations officielles de la Journée nationale du Maroc à l’Exposition universelle Dubaï 2020. Ces célébrations se sont déroulées en présence de la commissaire du pavillon marocain, Mme Fettah Alaoui, avec au programme des réunions officielles ainsi que des spectacles. L’Expo 2020 est considérée comme un incubateur des idées les plus influentes qui incite à trouver des solutions réalistes aux défis mondiaux. Cet événement international est le premier du genre à être organisé dans la région du Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud.