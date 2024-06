A Khénifra, un conservatoire au nom du virtuose de la musique amazighe feu Mohamed Rouicha

21/06/2024

Le conservatoire de musique et d'art chorégraphique baptisé au nom du virtuose de la musique amazighe feu Mohamed Rouicha est une pépinière florissante de futurs talents qui espèrent perpétuer l'oeuvre du maître incontesté de Loutar et son prodige.



Ce nouveau conservatoire érigé au centre de la ville de Khénifra, cité historique des Zayane rend hommage à feu Rouicha, voix scintillante de l’Atlas et icône de la mémoire musicale marocaine ayant incommensurablement contribué au développement de la scène culturelle khénifri et nationale.



Cet édifice artistique et musical à la fine pointe a pour vocation, la préparation, la formation et l’accompagnement des jeunes musiciens sur le chemin de l'éveil et de l’éclosion de leurs talents tout en tenant compte des spécificités musicales et poétiques du Moyen Atlas.



L'institut propose des cours académiques de solfège, de luth et de violon classique. A ce jour, le nombre d'élèves se chiffre à environ 42 qui suivent leurs cours dans des salles dotées d’une excellente acoustique pour pratiquer tous types d’instruments de musique. Le conservatoire dispose d'une salle de danse conçue selon les exigences, de théâtre et de loges pour artistes.



Première du genre au niveau de la capitale du Moyen Atlas, cette structure se veut une vitrine pour la valorisation du patrimoine artistique immatériel de la région et partant à la découverte de nouveaux musiciens talentueux en plus d’encourager la pratique musicale parmi les jeunes générations montantes en particulier les habitants des zones rurales difficiles d’accès.



Dans une déclaration à la MAP, Kamal Seghir, professeur et directeur de ce conservatoire a fait savoir que cette structure culturelle inédite, se veut un nouveau jalon sur la voie du renforcement de la sphère culturelle et artistique et entend contribuer au développement et à l’amélioration de la pratique musicale provinciale.



Après avoir souligné que la province constitue une mine d’or d'artistes talentueux et dispose d’atouts culturels et artistiques indéniables, M. Seghir a rappelé que l'Institut de musique et d'art chorégraphique Mohamed Rouicha vise à offrir une formation académique pointue aux bénéficiaires, garçons et filles dans plusieurs spécialités artistiques et musicales, notamment le solfège, le luth et le violon classique, en suivant une approche théorique et une autre pratique qui tend à former des profils artistiques différents et à promouvoir l'excellence pour chaque instrumentiste.



Plus qu’un simple institut de musique, le conservatoire Mohamed Rouicha est un hommage grandiose à la mémoire du maestro de la musique amazighe. Ce haut lieu de la culture permettra de promouvoir et de renforcer la scène culturelle de la région et de donner un nouveau souffle à la scène musicale, en plus de valoriser le patrimoine culturel et artistique immatériel légué par les maîtres de la musique amazighe dont feu Rouicha était sans ambages l’un de ses pionniers.

Bouillon de culture

Festival

La 4ème édition du Festival Taskiouine aura lieu du 28 au 30 juin à Taroudant, à l'initiative du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -Département de la Culture-.



Selon les organisateurs, cet évènement qui ambitionne de valoriser la danse Taskiouine, connaitra la participation de plusieurs troupes représentant ce patrimoine enraciné dans le paysage culturel et artistique national.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de la Culture à Taroudant, Chafik Bourkia, a souligné que cette manifestation vise à promouvoir la danse Taskiouine qui constitue une composante essentielle de l’identité culturelle marocaine, notant que ce Festival contribue à la préservation et au rayonnement de cet art populaire.



Ce Festival sera ponctué par un hommage qui sera rendu à des figures emblématiques qui ont largement contribué à la préservation de la danse Taskiouine, à sa pérennité et sa transmission aux générations futures.



Le programme de cette édition organisée en partenariat avec les Conseils communal et provincial de Taroudant et en collaboration avec la préfecture de la province de Taroudant, comprend également l’organisation d'un atelier de fabrication d’accessoires de la danse Taskiouine, outre des spectacles populaires et une conférence sur la danse Taskiouine.



Inscrite sur la liste de l'Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), la Taskiwine est une danse martiale caractéristique du Haut-Atlas occidental dont le nom provient de la corne portée par chaque danseur.