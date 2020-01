A Imilchil, le projet d'extension de Dar Al Oumouma est en bonne voie

Le wali, chargé de la coordination nationale de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), Mohamed Dardouri, a effectué, samedi à Imilchil, une visite au projet d'extension de Dar Al Oumouma.

Accompagné du gouverneur de la province de Midelt, Mustapha Ennouhi, ainsi que des élus, des acteurs de la société civile, des chefs des services extérieurs, outre une délégation de la Banque mondiale, M. Dardouri a suivi des explications sur cet établissement dédié à la femme enceinte.

Dar Al Oumouma d'Imilchil, qui comprend des salles d'accueil et d'autres dédiées aux prestations de santé, assure l'hébergement des femmes enceintes pré et post-accouchement.

Cet établissement veille à apporter le soutien sanitaire nécessaire aux femmes enceintes afin de faciliter les opérations d'accouchement, notamment pour les femmes en provenance de zones loin des centres de santé ou celles qui connaissent des conditions climatiques ou d'accès difficiles.

L'extension de Dar Al Oumouma, créée dans le cadre de l'INDH, permettra d'accueillir un plus grand nombre de femmes enceintes relevant de la région et ce en vue d'améliorer l'offre de soins.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l'Association Dar Al Omouma d'Imilchil, Hayat Oumanjouj, a indiqué que la création de cet établissement de santé intervient en réponse aux besoins croissants des femmes de cette région, qui trouvaient du mal à se déplacer pour recevoir l'assistance médicale nécessaire, vu l'éloignement des centres de santé.

Dar Al Oumouma d'Imilchil joue un rôle très important dans la réduction du taux des mortalités maternelles et le rapprochement des services de santé des personnes ciblées, a-t-elle souligné.

Elle a, ainsi, salué le projet d'extension de Dar Al Omouma qui s'inscrit dans le cadre de l'INDH, notant que cet établissement possède une capacité d'accueil d'environ 10 lits.