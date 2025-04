A Hyderabad, l’USFP porte haut la Cause nationale

L’Alliance sociale-démocrate dans le monde arabe soutient la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire et rejette toute tentative séparatiste

29/04/2025

Hyderabad, Inde. Loin des projecteurs habituels du Maghreb, c'est sur cette terre lointaine que l'Union socialiste des forces populaires (USFP) a livré l'une de ses batailles diplomatiques les plus subtiles et les plus déterminantes. Sous la houlette de son Premier secrétaire, Driss Lachguar, le parti a imposé sa marque lors de la dernière conférence de l'Alliance sociale-démocrate dans le monde arabe, réussissant à inscrire, dans le marbre du communiqué final, une défense explicite de l'unité et de l'intégrité territoriale du Maroc.



Il ne s'agit pas d'un succès symbolique, mais d'un tournant stratégique. Dans un contexte régional gangrené par les divisions, les tentations sécessionnistes et l'escalade des tensions, le Maroc consolide, grâce à ce travail de fond, son positionnement comme Etat stable, porteur d'une vision pacifique pour l'avenir de la région.



Depuis son avènement à la tête de l'USFP, Driss Lachguar a imprimé une ligne politique claire: conjuguer l'idéal social-démocrate à la défense intransigeante de la souveraineté nationale. Cette équation, longtemps périlleuse dans le champ politique marocain, est devenue sous sa conduite un levier d'influence.



A Hyderabad, le leadership de l’USFP s'est traduit par des négociations habiles et un travail en réseau minutieux, aboutissant à l'adoption d'un paragraphe clé. Le texte ne se contente pas d'évoquer un soutien évasif au Maroc : il affirme sans ambiguïté la souveraineté du Royaume sur l'ensemble de son territoire et rejette toute tentative séparatiste. Une clarification à haute valeur politique dans un environnement où les mots pèsent autant que les actes.



La portée de cette victoire diplomatique s'éclaire à la lumière de la situation du monde arabe. Entre le drame syrien, la guerre civile au soudan, l'effondrement du Yémen, les tensions hydriques autour du Nil et les fractures libanaises, la région s'enlise dans une instabilité chronique.



Dans cet océan de crises, le Maroc se dresse comme un modèle de stabilité et d'attachement à l'intégrité territoriale. L'USFP, par son action, participe à renforcer cette image. Il le fait avec la conscience que la souveraineté n'est pas une fin en soi, mais le socle nécessaire pour bâtir un projet de développement inclusif et une démocratie authentique.



La performance de l'USFP à Hyderabad rappelle que la diplomatie ne se joue pas uniquement dans les sphères diplomatiques traditionnelles. Les partis politiques, souvent perçus comme de simples instruments de la politique interne, peuvent être de redoutables vecteurs d'influence à l'échelle internationale.



L’USFP a saisi ce levier. Sa stratégie repose sur une approche à la fois proactive et résiliente : multiplier les plateformes de dialogue, peser dans les espaces multilatéraux, mobiliser les réseaux progressistes mondiaux autour des intérêts nationaux.



Pour les observateurs avertis, l’impact de ce positionnement dépasse largement le cadre diplomatique. Il conforte la stature de l'USFP sur l’échiquier politique national, au moment où les enjeux de souveraineté, d’identité et de développement durable deviennent des préoccupations centrales pour les Marocains.



Ce succès diplomatique ajoute à la crédibilité d’un parti qui, loin de l'agitation électoraliste, s'emploie à défendre, dans la durée, les intérêts stratégiques du Royaume. Il offre aussi un contre-modèle au cynisme ambiant: celui d'une diplomatie partisane responsable, attachée aux principes sans renoncer aux exigences du réalisme.



Dans un monde fragmenté où les principes s'érodent sous la pression des intérêts égoïstes, l'USFP montre qu'une politique éthique et stratégique est encore possible. En s'appuyant sur ses valeurs, sans jamais perdre de vue les réalités du jeu international, il pose les jalons d'une diplomatie partisane moderne, au service des intérêts supérieurs du Maroc.



Adam Ali