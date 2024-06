A Hong Kong, la moitié des jeunes ne désirent pas avoir des enfants

03/06/2024

Seulement la moitié des jeunes Hongkongais désirent avoir des enfants, un chiffre jamais atteint, alors que l'île traverse une crise démographique, selon une étude du planning familial d'Hong Kong parue vendredi.



Le hub chinois de la finance possède l'un des taux de fécondité les plus bas d'Asie combiné à une population vieillissante. L'année dernière, seulement 33.200 naissances ont été enregistrées au sein de la ville de 7,5 millions d'habitants.

Selon une étude menée par le planning familial d'Hong Kong, 51,1% de femmes et 44,8% d'hommes désirent avoir des enfants. C'est 9% de moins qu'il y a dix ans.



Le nombre de familles avec un seul enfant a aussi dépassé celui des familles ayant deux enfants. Selon le planning familial d'Hong Kong, il s'agirait d'un choix privilégié par les jeunes adultes de l'île.

"Seulement 50% des adultes âgés de 18 à 27 ans désirent avoir des enfants", assure Paul Yip, spécialiste de santé publique à l'Université d'Hong Kong, ayant dirigé le sondage.



"Les jeunes apprécient leur liberté et ont besoin de davantage contrôler leur vie. Ils s'inquiètent également des difficultés financières auxquelles ils pourraient se confronter s'ils étaient amenés à élever des enfants", a-t-il ajouté.



Les raisons principales données par les sondés sont les responsabilités liées à l'éducation, la société inadaptée au développement des enfants et de lourdes charges financières.



Près de 1.200 personnes âgées de 18 à 27 ans ont été interrogées courant 2022 dans le cadre de ce sondage effectué tous les cinq ans.

L'année dernière, Hong Kong a enregistré un taux de fécondité de 0,75, bien en deçà du niveau de remplacement mondial de 2,1 naissances par femme.



John Lee, le chef de l'exécutif à Hong Kong, a annoncé en octobre 2023 une prime unique de 20.000 de dollars hongkongais (2.400 euros) pour chaque nouveau-né afin de lutter contre le "faible taux de natalité persistant" de la ville.



M. Yip a déclaré que le gouvernement avait encore des progrès à faire pour encourager les naissances, ajoutant que la prime financière était un "bon geste", mais qu'il était peu probable qu'elle fasse changer d'avis ceux qui étaient sur la corde raide.



L'enquête a montré que les jeunes qui voulaient des enfants repoussaient également l'âge idéal du premier bébé, le chiffre médian étant de 30,4 ans pour les femmes et de 32,7 ans pour les hommes.