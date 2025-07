A Genève, le CNDH réaffirme l'attachement du Royaume à la garantie du droit à un environnement sain

01/07/2025

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a réaffirmé, lundi à Genève, l’attachement du Maroc à la garantie du droit à un environnement sain et au respect des engagements internationaux en matière de climat et de droits humains.



Intervenant à la 59ᵉ session ordinaire du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies (CDH), la délégation du CNDH a souligné que la justice climatique est indissociable de la justice sociale, appelant à un modèle de transition juste qui prenne en compte les droits fondamentaux des populations, notamment des plus vulnérables.



Dans son intervention, dans le cadre du panel annuel consacré aux incidences néfastes des changements climatiques sur les droits de l’Homme, le Conseil a mis l’accent sur la nécessité d’intégrer l’évaluation des impacts sur les droits humains dans toute stratégie d’investissement ou de réduction des effets du changement climatique, insistant sur l’importance d’une approche participative associant l’ensemble des parties prenantes, y compris la société civile et les institutions nationales de protection des droits humains.



Par ailleurs, le Conseil a mis en avant les efforts déployés par le Maroc en matière de protection sociale et de préservation des emplois dans le cadre de la lutte contre les effets du changement climatique.



Il a également formulé une série de recommandations, notamment la consolidation des textes législatifs relatifs à la protection de l’environnement au sein d’un cadre juridique unifié, garantissant une protection effective des droits humains , et le renforcement de la coordination entre les différents acteurs des politiques environnementales en faveur des populations les plus vulnérables.



Parmi les recommandations formulées figurent le développement de solutions économiques alternatives créatrices de valeur et de nouveaux emplois pour les populations affectées, ainsi que l’accompagnement des petites et moyennes entreprises pour renforcer leur capacité d’adaptation aux nouvelles exigences réglementaires.



Enfin, le CNDH a réaffirmé son engagement à œuvrer en faveur d’une transition écologique respectueuse des droits humains et à promouvoir la coopération internationale pour faire face aux défis climatiques de manière solidaire et inclusive.