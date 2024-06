A Gaza, rafistoler les réservoirs d'eau devenus rares et vitaux

27/06/2024

Avec un bout de caoutchouc fondu et une truelle, Mohammed Bachir raccommode de grands bidons en plastique essentiels à la survie des habitants de Gaza car utilisés pour conserver et transporter de l'eau, mais abîmés par les éclats d'obus, les balles et les tirs de drones.



Avant la guerre dans la bande de Gaza, "nous ne réparions qu'un ou deux bidons chaque mois, mais maintenant nous en recevons des dizaines à cause des bombardements de l'occupation (Israël, NDLR) sur les maisons", témoigne M. Bachir auprès de l'AFP.



"Neuf ou d'occasion, il n'y a pas de citernes disponibles sur le marché", du fait des restrictions d'importation imposées par Israël qui assiège le territoire palestinien, rapporte Taoufiq Ramadan, un autre réparateur de Deir el-Balah (centre).



Ces huit derniers mois, environ 67% des installations sanitaires et des équipements pour l'eau ont été détruits ou endommagés du fait du conflit, d'après l'organisation spécialisée WASH Cluster, citée par le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha).



L'Ocha a mis en garde à de nombreuses reprises contre la propagation de maladies en raison d'une consommation d'eau impropre, particulièrement dans les camps de déplacés.

La situation s'est encore aggravée avec l'arrivée de l'été et les températures qui atteignent plus de 30 degrés.

"Puisque personne ne peut faire sans, les gens apportent les bidons pour qu'on les répare", explique M. Ramadan.



Dans leur boutique de Deir el-Balah, les deux hommes utilisent un chalumeau improvisé, connecté à une bouteille de gaz, pour faire chauffer du caoutchouc, de la résine ou du plastique épais et boucher les trous des réservoirs avec une truelle.

"La plupart des bidons que nous récupérons sont abîmés par des tirs de drone (...) sans compter les éclats d'obus", explique M. Bachir.



L'horizon de Gaza était jusqu'à maintenant ponctué de ces citernes installées sur chaque toit pour stocker l'eau et approvisionner les bâtiments parcourus par un tas de tuyaux.

Les grands bidons noirs étaient alimentés par des camions-citernes ou connectés au réseau public défaillant ou à de rares puits domestiques.



Aujourd'hui, les habitants de Gaza, soumis à des frappes incessantes, les utilisent pour stocker de l'eau. Ils ont également recours à des bidons plus petits --que MM. Ramadan et Bashir réparent aussi quand c'est nécessaire--, pour aller les remplir à des points de remplissage, une scène devenue courante dans les rues du territoire palestinien.