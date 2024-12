A Gaza, l'hôpital Kamal Adwan, mis hors service par un raid israélien, est désormais vide

29/12/2024

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré samedi que l'hôpital Kamal Adwan, dernier grand établissement de santé du nord de Gaza, mis hors service par un raid israélien la veille, était "désormais vide"



"Kamal Adwan est désormais vide. Hier soir, les 15 patients critiques qui restaient, 50 soignants et 20 agents de santé ont été transférés à l'hôpital indonésien, qui manque des équipements et des fournitures nécessaires pour prodiguer des soins adéquats", a indiqué l'OMS, ajoutant être "consternée" par le raid.



"Le déplacement et le traitement de ces patients dans un état critique dans de telles conditions présentent de graves risques pour leur survie", a ajouté l'OMS.



En outre, "une mission urgente de l'OMS à l'hôpital indonésien est prévue afin d'évaluer la situation dans l'établissement, de fournir des fournitures médicales de base, de la nourriture et de l'eau, et de transférer en toute sécurité les patients critiques vers la ville de Gaza pour qu'ils y reçoivent des soins continus".



L'OMS relaie par ailleurs des accusations selon lesquelles "plusieurs personnes auraient été déshabillées et forcées à marcher vers le sud de Gaza".



Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza a affirmé que les troupes israéliennes avaient conduit à "un centre de détention, pour les interroger", des "dizaines de membres du personnel médical de l'hôpital Kamal Adwan", dont le directeur, le Dr Hossam Abou Safiya.



L'hôpital Kamal Adwan avait un rôle crucial dans une bande de Gaza assiégée et aux services de santé exsangues après plus d'un an de guerre. "Le démantèlement systématique du système de santé et le siège de plus de 80 jours au nord de Gaza mettent en danger la vie des 75.000 Palestiniens restant dans la zone", dénonce l'agence onusienne.