A Buenos Aires, des œuvres de peintres marocains suscitent admiration et engouement

26/11/2024

Une trentaine d’œuvres de peintres marocains ont suscité un engouement remarquable auprès du public argentin, lors de l’inauguration d’une exposition vendredi à Buenos Aires.



Organisée par l’ambassade du Maroc en Argentine à l’occasion de la fête de l’indépendance, au siège de la municipalité de Vicente Lopez, à la lisière de la capitale fédérale, l’exposition vise à tendre des ponts culturels avec le public argentin et faire découvrir des œuvres retraçant un pan de la culture marocaine.



L’ambassadeur du Maroc, Fares Yassir, a affirmé que les œuvres sont un échantillon représentatif de la richesse culturelle marocaine. «C’est une excellente entrée en la matière pour toute personne désireuse de visiter le Royaume», a-t-il suggéré.



Le diplomate marocain a expliqué que ces œuvres mettent à l’honneur la grande diversité des expressions artistiques au Maroc et la créativité de ces peintres, qui, tout en partant d’un vécu bien concret, donnent libre cours à leur imagination pour livrer une certaine perception de cette réalité.



Les œuvres couvrent toute la palette de la culture authentique marocaine, allant de la musique Gnawa à l’art ancestral de la fantasia, en passant par des représentations de l’architecture marocaine millénaire ou encore de l’esprit festif qui prévaut au sein des familles marocaines.



Dans la majorité des tableaux sélectionnés, la figure féminine apparaît comme la protagoniste de l’œuvre artistique, mettant en avant le rôle central que les femmes marocaines ont joué à travers les âges, en tant que gardiennes des traditions et du patrimoine culturel du Maroc.



Soledad Martinez, maire de la ville de Vicente Lopez, a exprimé son émotion de voir le siège de sa municipalité abriter cette exposition inédite révélant une facette culturelle du Maroc.

«A travers cette initiative, nous voulons exprimer notre amitié et notre affection à l’égard du Maroc. Nous souhaitons partager cet échantillon de la culture marocaine avec les habitants de la ville et ses visiteurs », a-t-elle ajouté.



Soledad Martinez a exprimé son souhait de voir concrétisé bientôt un projet de jumelage avec une ville marocaine et resserrer encore plus les liens entre les deux pays sur le plan économique.



Les tableaux exposés à Buenos Aires sont l’œuvre notamment de Mohamed Dandani, Zanoubia, Rabie Abbabssa, Youssef Ouhmaid, Mustapha Qabli et Hicham El Alami.



Bouillon de culture

Prix



Le film "Rachid", de Rachida El Garani, a remporté le Prix du meilleur court métrage international au 23e Festival international du film d'Almeria, tenu du 15 au 24 novembre dans cette ville du sud-est de l'Espagne.

C'est le producteur de l'œuvre qui s'est vu remettre le prix lors d'une cérémonie organisée vendredi soir. "Rachid", une comédie sur les préjugés et le racisme, est le premier film de fiction de la réalisatrice belgo-marocaine Rachida El Garani. Le court-métrage raconte l'histoire d'un jeune homme de 21 ans d’origine marocaine à la recherche d'un emploi. C’est avec confiance qu’il postule pour faire la plonge dans un restaurant, un travail qui lui semble accessible à tous. Mais il va rapidement découvrir que cela s'avère bien plus compliqué qu'il ne l'avait imaginé.

Rachida El Garani, qui a fait des études de cinéma au Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound (RITCS) à Bruxelles, a réalisé son premier documentaire "Into Darkness" (2015) et a également travaillé comme journaliste.