A Béni Mellal, un programme culturel éclectique pour la rentrée

12/09/2021

La Maison de la culture de Béni Mellal a concocté un programme éclectique pour le mois de septembre, sous la supervision de la Direction régionale du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (Département de la Culture) et en collaboration avec plusieurs associations et acteurs culturels locaux.



Ce programme, riche et varié, comprend plusieurs activités qui seront organisées tout au long de ce mois, en mode présentiel mais dans le respect total des mesures sanitaires mises en place dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus, indique la Maison de la culture de Béni Mellal.



Au menu de cette programmation, qui comprend des activités de divertissement et de formation destinées aux petits comme aux grands, figurent plusieurs expositions et projections de films ainsi que des ateliers de formation pour enfants.



Parmi les moments forts de cette programmation culturelle figurent notamment la projection d'un film sur la thématique de la migration destiné à la tranche d’âge 14-25 ans ainsi qu’une exposition de photographies traitant de l’immigration des jeunes.



Ces deux activités sont organisées en collaboration avec l’Association Progettomondo dans le cadre du projet "Safe Journey", qui vise notamment à sensibiliser les jeunes aux risques de l’immigration clandestine.



Une exposition d’art plastique, intitulée "Arts et architecture", sera également organisée en collaboration avec l’antenne de l’ordre des architectes dans la région Béni Mellal-Khénifra.

Il sera également procédé à la projection du film amazigh “Marabout”, du réalisateur Mohamed Atik.



Le programme prévoit également des ateliers de formation au profit des enfants en expression corporelle, en dessin, ou encore en informatique et traitement de textes.

