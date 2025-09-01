A 81 ans, DJ Gloria fait un carton dans les boîtes de nuit en Suède

Elle balance le beat et se lâche derrière les platines, mixant comme une pro dans sa combinaison à sequins qui scintille sous les lumières: à 81 ans, DJ Gloria fait vibrer les pistes de danse de Suède.



"Cela fait 16 ans que je suis DJ. Aujourd'hui, je suis très douée, à mon avis", dit-elle à l'AFP qu'elle accueille dans sa maison de retraite, située dans un quartier verdoyant du sud de Stockholm. "Il n'y a pas une seule personne que je ne puisse attirer sur le dancefloor", affirme cette grande femme aux cheveux blonds, aux yeux bleus et aux lèvres teintées de rouge.



DJ Gloria, de son vrai nom Madelein Mansson, fait salle comble dans les boîtes de nuit les plus huppées de Suède pour un public de plus de 50 ans - carte d'identité obligatoire! - attirant surtout des femmes qui ne demandent qu'à se déhancher.



Lors d'une de ses récentes soirées au club Josefina au bord de l'eau à Stockholm, sa programmation comprenait des tubes endiablés comme "Mamma Mia", "Funkytown", "Moves Like Jagger", et "I've Been Thinking About You". "Elle est fantastique", s'enthousiasme auprès de l'AFP Eva Jakobson, 63 ans, tout en reprenant son souffle.



"A son âge... Elle apporte tellement d'énergie et d'amour. Quand on a plus de 55 ans, ce n'est pas si facile de trouver un endroit où aller danser. Et Gloria a fait ça pour nous toutes", se réjouit-elle.



"C'est la meilleure DJ que nous ayons jamais eue en Suède", assure-t-elle. "Elle met toutes ces femmes en avant. Elle les rend fortes. Regardez-les, elles sont jeunes pour toujours. On l'adore!"

