A 13,1%, le chômage poursuit sa hausse au deuxième trimestre

03/08/2024

Le pari perdu du gouvernement sur le chômage

L’inversion de la courbe du chômage n’est pas pour demain, les récents chiffres publiés par le Haut-Commissariat au plan (HCP) ne laissant entrevoir aucune éclaircie sur le marché du travail.D’après ces données, la situation sur le marché du travail a continué de se dégrader au deuxième trimestre 2024, signant ainsi le pari perdu du gouvernement sur le chômage.En effet, après avoir atteint 13,7% au premier trimestre 2024 contre 12,9% un an auparavant, le taux de chômage s’est accru de 0,7 point entre le deuxième trimestre de 2023 et celui de 2024. En glissement annuel, c’est la deuxième hausse trimestrielle consécutive de l’année encours.« Il est passé de 12,4% à 13,1% au deuxième trimestre 2024 au niveau national (+0,7 point), de 16,3 % à 16,7% en milieu urbain (+0,4 point) et de 5,7% à 6,7% en milieu rural (+1 point) », indique le HCP dans sa note d’information relative à la situation du marché du travail au deuxième trimestre.L’évolution du taux de chômage n’augure aucune lueur d'espoir pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans qui ont encore été frappés de plein fouet et continuent d’enregistrer des taux de chômage élevés (36,1%).Selon les experts de l’organisme chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc, le taux de chômage a connu une hausse de 2,5 points parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, passant de 33,6% à 36,1%, de 1,6 point parmi les personnes âgées de 25 à 34 ans, de 19,8% à 21,4%, de 0,1 point parmi celles âgées de 35 à 44 ans, de 7,2% à 7,3%, et de 0,1 point pour les personnes âgées de 45 ans et plus, de 3,6% à 3,7%.La situation reste tout aussi préoccupante du côté des diplômés (19,4%) et des femmes (17,7%), comme en témoignent les données relatives à ces deux catégories.Les données recueillies montrent que le taux de chômage des diplômés a enregistré une hausse de 0,2 point, passant de 19,2% à 19,4%, constate le Haut-Commissariat précisant que « cette hausse est plus prononcée parmi les détenteurs de diplômes de l'enseignement secondaire qualifiant (+3,2 points), passant ainsi à un taux de 26,1%) ».Il ressort globalement de la note du HCP que le nombre de chômeurs a augmenté de 90.000 personnes entre le deuxième trimestre de l’année 2023 et celui de 2024, passant de 1.543.000 à 1.633.000 chômeurs, ce qui correspond à une augmentation de 6%.Comme l’explique l’institution dirigée par Ahmed Lahlimi Alami dans sa note, « cette hausse est le résultat d’une augmentation de 48.000 chômeurs en milieu urbain et de 42.000 en milieu rural ».Il est à noter que le volume des actifs occupés en situation de sous-emploi est passé, entre le deuxième trimestre de 2023 et celui de 2024, de 983.000 à 1.042.000 personnes au niveau national, de 549.000 à 552.000 personnes en milieu urbain et de 434.000 à 490.000 en milieu rural.Après analyse, il ressort ainsi que « le taux de sous-emploi est passé de 9% à 9,6% au niveau national, de 8,4% à 8,3% en milieu urbain et de 9,9% à 11,6% en milieu rural », a fait savoir le HCP.Aussi, le volume de la population active occupée en situation de sous-emploi en termes de nombre d’heures travaillées est passé de 465.000 à 583.000 personnes au niveau national, le taux correspondant s’est ainsi accru de 4,2% à 5,4%.Quant à la population active occupée en situation de sous-emploi en termes d’insuffisance du revenu ou d’inadéquation entre formation et emploi exercé, la note du Haut-Commissariat indique qu’elle est passée de 518.000 à 459.000 personnes au niveau national. Le taux correspondant est passé de 4,7% à 4,2%.Il ressort, par ailleurs, des mêmes chiffres qu’entre le deuxième trimestre de 2023 et celui de 2024, le taux d’activité a reculé de 0,6 point, passant de 44,8% à 44,2%, suite à l’accroissement de la population en âge d’activité (15 ans ou plus) de 1,4%, entre les deux périodes, et à une légère augmentation de la population active (+0,1%).Ainsi, fait remarquer l’organisme public, «le taux a aussi baissé de 1,2 point en milieu rural, passant de 49,2% à 48% et de 0,3 point en milieu urbain, passant de 42,6% à 42,3%.Le taux d’emploi a, de son côté, reculé de 0,9 point, passant de 39,3% à 38,4%, au niveau national. Il a baissé de 1,6 point en milieu rural, de 46,4% à 44,8%, et de 0,4 point en milieu urbain, de 35,7% à 35,3%. Il a également baissé parmi les hommes, de 62,2% à 61,0% (-1,2 point) et parmi les femmes, de 17% à 16,5% (-0,5 point).