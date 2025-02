A 103 ans, le doyen des médecins de France consulte toujours ses patients

À 103 ans, le Dr Christian Chenay, médecin généraliste, compte 450 patients dans son carnet de consultation qu’il reçoit et soigne régulièrement chez lui.



Installé dans le département du Val-de-Marne en région parisienne, le doyen des médecins de France reçoit sans rendez-vous ses patients de tout âge dans un contexte où le pays manque de praticiens.



"C'est un héros, monsieur Chenay", lance un de ses patients. "Le jour où il va arrêter, je ne sais pas où je vais aller. Maintenant, pour avoir un docteur, c'est très difficile", confie-t-il.

Dans un article relatant l’expérience de ce centenaire, le quotidien «Le Figaro» raconte que toute sa vie, Dr Chenay a exploré la médecine sous multiples formes.



Pendant la Seconde Guerre mondiale, il fait ses études de médecine et travaille au chantier naval de Saint-Nazaire comme soudeur. Par la suite, il a été interne en psychiatrie, professeur de mathématiques, chercheur aux Etats-Unis pour les laboratoires Pfizer. En 1950, il revient en France et s’installe à Chevilly-Larue, une commune du Val de Marne où il exerce depuis 1951 en tant que radiologue puis médecin généraliste.

Toujours alerte, quand il ne reçoit pas ses patients, Dr Chenay sort faire ses courses, va au restaurant avec sa femme, lit ou se consacre à l’écriture.



Dans son dernier ouvrage «Et si la vieillesse n’était qu’une maladie ?», il partage ses réflexions sur la quête de la longévité, tout en rappelant qu’il n’existe pas de recette universelle!