9ème édition de la course aux rythmes des Musiques Sacrées à Fès

12/05/2025

La 9ème édition de la course aux rythmes des Musiques Sacrées aura lieu le 18 mai courant à Fès, célébrant le sport, le patrimoine et le rayonnement de la capitale spirituelle.



Pas moins de 3000 participants sont attendus à cette course dont de grands noms du sport national et international en mobilisant les jeunes à travers les universités, les établissements et les lycées, selon un communiqué de l'Association Fès-Saiss, organisatrice de l'événement.



Coïncidant avec la célébration du 20è anniversaire de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), cette course s'inscrit dans une dynamique nationale de valorisation du sport en tant que levier de cohésion sociale, de développement humain et de rayonnement territorial. Les organisateurs ont mis à cette occasion l’accent sur les différents aspects se rapportant au déroulement de cette course de 10 km, qui se veut une fête sportive et de distraction.



"Depuis sa création, la course aux rythmes des Musiques Sacrées, à connu un succès croissant au fil de ses 8 précédentes éditions, attirant chaque année des centaines de participants marocains et étrangers", relève-t-on de même source, ajoutant qu’"elle s'est imposée comme un événement phare à la croisée du sport, de la culture et du tourisme rendant hommage à l'histoire millénaire de la ville de Fès- et à ses remparts majestueux".



Cette manifestation, souligne le communiqué, intervient à un moment décisif pour la ville de Fès, appelée à jouer un rôle central dans les grandes échéances sportives internationales dont la CAN 2025 en décembre prochain et la Coupe du Monde 2030, que le Maroc coorganisera avec l'Espagne et le Portugal.



Ces événements planétaires placent Fès sous les projecteurs et en font une vitrine du Maroc moderne et authentique, d'après le communiqué, qui ajoute que la valorisation des infrastructures, de son offre touristique et de son identité culturelle s'inscrit dans une dynamique globale, portée par la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI.



Fès connait aujourd'hui une véritable renaissance urbaine et sociale grâce à des programmes ambitieux de réhabilitation de la médina, de modernisation des équipements publics, de mobilité durable et d’inclusion des jeunes. La tenue d'événements comme la course de Fès-Saiss, souligne-t-on de même source, "contribue pleinement à l'attractivité de la ville et à la construction d'un positionnement international durable". La course, "un événement populaire, festif et engagé, partira de la porte principale du jardin Jnan Sbil à 9H", précise-t-on.



A rappeler que le 28ème Festival de Fès des Musiques sacrées du monde sera organisé du 16 au 24 mai sur le thème "Renaissances" à l'initiative de la Fondation Esprit de Fès.

Quelque 200 artistes venus de 15 pays, notamment la Turquie, la France, l’Espagne, la Suisse, le Sultanat d’Oman, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Burundi et le Togo, prendront part à cette édition, dont l’Italie sera l’invité d’honneur, indique un communiqué des organisateurs.

Divers

Botola Pro D2

Voici les résultats de la 28ème journée de la Botola Pro D2 de football, disputée samedi:

SM-CJBG : 2-2

USMO-RAC : 2-1

OD-OCK : 3-2

RCOZ-WAF : 1-0

KACM-RBM : 0-0

CAYB-JSM : 0-2

CAK-MCO : 1-0

KAC-USYM : 1-0

Classement

1-KACM : 51 pts

2-USYM : 47 pts

RBM : 47 pts

4-OD : 46 pts

5-JSM : 37 pts

6-WAF : 36 pts

7-USMO : 35 pts

8-SM : 34 pts

CAK : 34 pts

10-RAC : 33 pts

CJBG : 33 pts

12-KAC : 32 pts

13-MCO : 31 pts

14-CAYB : 27 pts

15-OD : 26 pts

RCOZ : 26 pts.