8ème édition du Forum international tourisme solidaire et développement durable

La résilience climatique dans les oasis du monde à l’honneur

04/01/2020

La 8ème édition du Forum international tourisme solidaire et développement durable (FITS) se tiendra du 28 au 30 janvier à Ouarzazate sous le thème "Résilience climatique, développement durable et tourisme solidaire dans les oasis du monde", indique un communiqué des organisateurs.

Placé sous l’égide du ministère du Tourisme, le FITS 2020 est organisé par le Conseil provincial d’Ouarzazate, la ville d’Ouarzazate, l’ANDZOA (Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier) et le Conseil provincial du tourisme (CPT).

Le FITS 2020 bénéficie du patronage de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), de l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et de l’Organisation internationale du tourisme social, souligne la même source.

L’événement bénéficie du soutien de la région Sud-Provence Alpes Côte d’Azur (France) et de nombreux partenaires (associations, agences, réseaux, comités...).

Il réunira plus de 400 représentants des gouvernements nationaux et locaux, des professionnels du tourisme, des médias, des associations et des experts pour qui la sauvegarde des oasis et le développement d’un tourisme responsable et solidaire sont à la fois souhaitables et possibles.

Cette 8ème édition du FITS a pour but de renforcer le plaidoyer en faveur de la sauvegarde des oasis du monde en voie de dégradation accélérée alors que leurs écosystèmes sont des modèles de résilience dans un environnement hostile. Elle vise à promouvoir et développer un modèle touristique sobre, vecteur de développement local durable pour les espaces fragiles.

Il s’agit aussi de favoriser les rencontres et les échanges de bonnes pratiques entre les partenaires concernés par les thématiques de sauvegarde des oasis et de développement touristique et de renforcer les réseaux nationaux et internationaux correspondants.

Le but est également de contribuer à la réalisation d’un plan d’action concerté visant, par la mobilisation internationale, à favoriser la mise en place de projets de sauvegarde des oasis et de développement touristique durable de ces espaces.

Des caravanes dans les oasis de la région de Drâa-Tafilalet sont prévues dans le cadre du FITS, outre une foire des produits de l’artisanat et de l’agriculture oasienne, une exposition de photographies sous le thème "Oasis du monde, oasis en sursis", ainsi que des soirées culturelles et des musiques des oasis.