8ème Maroc Fashion Week : Marrakech vibre au rythme d'un défilé célébrant l’élégance du caftan marocain

29/04/2025

Le caftan marocain a été célébré dans toute sa splendeur et sa magie lors d’un défilé haut en couleur organisé samedi à Marrakech, dans le cadre de la 8ème édition de la Maroc Fashion Week.



Organisé par l'Association Route de la soie et d'Al-Andalus et placé sous le thème "Mode d'antan et d'aujourd'hui", cet évènement a permis de retracer l'évolution du caftan et des créations contemporaines de designers locaux et internationaux pour une expérience sensorielle unique alliant élégance, tradition et innovation.



L'événement, qui a également été l'occasion d'annoncer la naissance d'un partenariat entre l'association et Nasli Holding, a débuté par une exposition de caftans anciens, offrant un voyage à travers l'histoire de cette pièce emblématique, suivie d'un défilé mettant en valeur des caftans issus de collections privées, montrant la richesse et la diversité de ce vêtement traditionnel marocain.



Lors de cette soirée, les amoureux de la mode et de l'élégance raffinée ont pu également découvrir une collection de robes traditionnelles azerbaïdjanaises, créées par de talentueux designers azéris et présentées par Nargis Magazine, une référence dans les médias mode et lifestyle dans ce pays du Caucase.



Place ensuite à la création contemporaine avec la Marocaine Wafaa Idrissi, qui a présenté des caftans sublimes où tradition et modernité se mêlaient harmonieusement.



La modéliste Mina Binebine a de son côté, exploré des lignes modernes, tout en intégrant des éléments de l'artisanat marocain, offrant ainsi une vision actuelle de l'élégance féminine. Le tout était accompagné de mélodies envoûtantes de la musique andalouse, créant une atmosphère propice à l'émerveillement et à l'émotion.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur général adjoint de Nasli Holding, Florian Poirson, a indiqué que ce défilé célébrait à la fois le caftan moderne et ancien, au sein du Musée d’art culinaire de Marrakech, qui se veut un haut lieu de transmission du patrimoine culinaire et de l’art de vivre.



Pour sa part, le directeur de la communication de Nasli Holding, Mamoun Sinaceur, a souligné que cet événement vise à mettre en relation toutes les traditions ancestrales, ainsi que l'art marocain dans toute sa splendeur, notamment à travers la mode, les collections de caftans anciens, tout en promouvant les nouveaux talents.



La "Maroc Fashion Week", qui comprend également la "Marrakech Fashion Week" et la "Tanger Fashion Week", est une plateforme incontournable de rencontres et un tremplin pour les créateurs, artisans et designers réinterprétant le riche patrimoine culturel marocain et oriental avec une touche moderne.



Organisé dans des lieux emblématiques tels que des riads historiques et des palais d'exception, cet événement met en avant une esthétique contemporaine tout en valorisant l'héritage artisanal.



Chaque édition de ce rendez-vous culturel célèbre le savoir-faire local, à travers des créations élégantes, témoins d'un dialogue harmonieux entre tradition et modernité.

Au-delà des défilés, la "Maroc Fashion Week" s'engage également à promouvoir des pratiques responsables et durables, renforçant ainsi l'artisanat local et des approches éthiques.