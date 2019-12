8ème Course de Tafilalet le 15 décembre à Errachidia

12/12/2019 Libé



La 8ème édition de la Course de Tafilalet aura lieu le 15 décembre à Errachidia avec la participation de quelque 2.000 coureurs élite et amateurs marocains et étrangers.

D’une distance de 9,8 km, cette course est organisée à l’initiative de l’Association Les courses de Tafilalet, en collaboration avec la commune urbaine d’Errachidia, le but étant de promouvoir les valeurs et les principes à la fois du sport et du développement durable.

Selon un communiqué des organiseurs, cet événement ambitionne aussi de favoriser la démocratisation du sport, l’élargissement de la pratique de la course à pied, ainsi que l’éducation à l’environnement et aux principes de développement durable par le biais du sport.

La Course de Tafilalet se veut un rendez-vous incontournable pour rassembler coureurs, athlètes et adeptes de la course à pied et des pratiques sportives similaires.

Cette course, dont le parcours sillonne les principaux quartiers d’Errachidia, bénéficie de la certification internationale de l’Association internationale des marathons et courses de distances (AIMS), ainsi que de l’appui technique de fameux athlètes.

La 7ème édition avait permis de réaliser des résultats importants notamment en termes d’affluence, d’acteurs impliqués et de records enregistrés.