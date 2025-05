7ème édition du SARA : Les grandes réalisations accomplies par OCP Africa en Côte d'Ivoire

Les grandes réalisations accomplies par «OCP Africa» dans le cadre de l’accompagnement de la Côte d’Ivoire dans ses efforts de promotion et de développement de son secteur agricole sont mises en lumière, à l’occasion de la 7ème édition du Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (SARA) qui se tient dans la capitale économique ivoirienne.



A cette occasion, un stand a été aménagé par «OCP Africa», partenaire de cet événement phare, dans l’espace d’exposition de ce Salon, occasion pour nombre d’institutionnels, de professionnels, de chercheurs comme du grand public de découvrir les grands projets menés ainsi que les performances réalisées ces dix dernières années, par ce Groupe marocain, en terre ivoirienne, notamment en matière de développement des filières agricoles, de la formation et d’innovation.



Approché par la MAP, Mehdi Filali, Senior vice-président Afrique de l’Ouest à OCP Africa et directeur général OCP Côte d’Ivoire, a loué l’excellence des relations de coopération et de partenariat unissant le Maroc et la Côte d’Ivoire dans différents domaines, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du président ivoirien, Alassane Ouattara, notant que l’engagement d’OCP Africa en Côte d’Ivoire s’insère dans cette vision commune.



Compte tenu de la politique dynamique menée par les autorités ivoiriennes pour améliorer les rendements du secteur agricole de ce pays et promouvoir une agriculture plus durable et résiliente, ainsi que des multiples initiatives visant à promouvoir des pratiques agricoles intelligentes face au climat, OCP Africa s’est engagé en Côte d’Ivoire pour soutenir le développement du secteur agricole, a-t-il expliqué.



En collaboration avec les autorités ivoiriennes et les acteurs locaux, OCP Africa contribue donc, à mieux accompagner les agriculteurs ivoiriens en leur fournissant des solutions innovantes et adaptées aux spécificités des sols et des cultures locales, s’est-il félicité, notant qu’un tel engagement constant a permis de participer au renforcement des capacités agricoles, favorisant ainsi une agriculture plus performante et durable à travers l’ensemble du territoire de ce pays de l’Afrique de l’Ouest.



Pour ce faire, OCP Africa est en phase de doter la Côte d’Ivoire de plusieurs projets phares, dont la «Digital Farming School» à Yamoussoukro (capitale politique ivoirienne) qui sera gérée conjointement par l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INPHB) de manière à permettre aux jeunes Ivoiriens de bénéficier d’une formation innovante et unique en Agritech gratuite et pratique, adossée à une ferme expérimentale et un fonds d’investissement.



De plus, OCP Africa a lancé le Farming Innovation Program dans le but d’aider les jeunes porteurs de projet à transformer leurs idées de projet en startups. Il s’agit d’incuber des projets innovants dans le domaine de l’agriculture numérique.



Il ressort des explications fournies sur place qu’OCP Africa a veillé aussi au développement d’une R&D axée sur l’amélioration de la santé des sols afin d’assainir les fondements de la production agricole, et accompagnée d’une meilleure connaissance des besoins spécifiques des sols et cultures, en se basant sur une approche scientifique visant à optimiser la productivité agricole à travers la cartographie de 2,5 millions d’ha en Côte d’Ivoire permettant d’identifier les besoins spécifiques des sols dans les vergers cacaoyers, notamment.



Il s’agit aussi du développement de 23 formules d’engrais customisées identifiées initialement grâce à la cartographie des sols, six formules sélectionnées pour couvrir 61% des zones de production cacaoyère, démontrant une approche ciblée pour améliorer la fertilité des sols.



De même, OCP Africa diffuse ses solutions agricoles éprouvées à travers quelque 600 parcelles de démonstration installées à fin 2024 dans le pays, permettant aux agriculteurs de constater de visu l’impact transformateur de la mise en œuvre des pratiques agronomiques recommandées, selon les chiffres officiels communiqués par OCP Africa.



En fournissant des exemples concrets dans des contextes locaux, OCP Africa offre ainsi aux agriculteurs les connaissances et la confiance nécessaires pour adopter ces méthodes innovantes sur leurs propres champs.



Ces parcelles de démonstration mettent non seulement en évidence les performances agronomiques des engrais adaptés d’OCP Africa, mais visent également à promouvoir leur utilisation à travers le pays pour une productivité agricole durable (avec un gain de productivité de 36%).



Au rang des projets phares d’OCP Africa en Côte d’Ivoire figure la construction en cours sur une superficie de 4h à la nouvelle zone industrielle d’Abidjan, d’une usine de Blend (mélange et ensachage d’engrais) destinée à servir la Côte d’Ivoire et la sous-région.



L’objectif de ce projet, dont les travaux devront prendre fin en décembre 2025, est de doter OCP Côte d’Ivoire d’un outil industriel et de capacités de stockage nécessaires pour répondre favorablement à la demande locale et régionale.



Ce projet qui comprend une unité industrielle de mélange d’engrais et une zone de stockage avec une capacité de 35 KT (en vrac) et 6 KT (ensaché), avec une capacité de production de 150 mille tonnes par an, s’inscrit dans une perspective de développement agricole en soutenant l’utilisation des engrais en Côte d’Ivoire et dans la sous-région.



A l’actif d’OCP Africa figure aussi la construction en cours des Centres de services agricoles (CSAs) de dernière génération pour améliorer l’accessibilité aux intrants et services, en offrant aux agriculteurs un soutien holistique, grâce à leurs services et solutions adaptés en matière de financement, de micro-assurance, de petite mécanisation, d’accès à la formation, et de mise en réseau sur le marché.



Dans le cadre du partenariat stratégique, OCP Africa déploie trois Centres de services Hub avec plus de 50 satellites rattachés pour se rapprocher des fermiers ivoiriens, dont le premier CSA est déjà opérationnel à Korhogo (nord), un deuxième est en cours de construction à Duékoué, alors que le site du troisième Centre est en cours de sélection.

En chiffres, ce sont plus de 8.000 fermiers formés, plus de 1.000 ha ayant bénéficié de la mécanisation, et plus de 4.000 tonnes d’intrants agricoles fournis aux fermiers.



OCP Africa a, en outre, développé le système d’information géographique et agricole (SIG), un outil d’aide à la décision. Il s’agit d’une plateforme révolutionnaire qui exploite la puissance des technologies d’intelligence artificielle avancées, de l’imagerie satellite et des données de terrain. Elle offre des outils de pointe pour suivre les activités agricoles et agronomiques et soutient activement les initiatives de cartographie numérique des sols.



Placée sous le signe "Quels systèmes de transformation agro-alimentaire pour la souveraineté alimentaire en Afrique?", la 7ème édition du SARA, dont la Chine est l’invité d’honneur, se positionne comme une référence de l’Afrique subsaharienne, avec plus de 500 mille visiteurs, et 20.000 m2 de surface d’exposition.