7e Conférence de l'ACSA : Focus sur le rôle des nouvelles technologies dans la gestion pénitentiaire

14/05/2025

Des panélistes réunis à l’occasion de la 7e Conférence de l’Association des services correctionnels d’Afrique (ACSA) ont mis en avant, lundi à Tamesna, le rôle des nouvelles technologies dans la modernisation des services pénitentiaires et la gestion carcérale.



Lors d'un panel intitulé "Faire progresser la technologie dans la gestion des systèmes pénitentiaires en Afrique : un objectif essentiel", les participants ont été unanimes à souligner la nécessité de co-construire, avec les administrations locales, des technologies intelligentes, modulables et interopérables, capables de fluidifier les procédures judiciaires, d’alléger la surpopulation carcérale et de contrer la criminalité transnationale en préservant la dignité des personnes détenues.



A cette occasion, le directeur de l'action sociale et culturelle au profit des détenus à la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), Moulay Driss Agoulmam, a souligné que la Délégation s’emploie, à travers ses plans stratégiques, à mettre en place une approche prospective et intégrée visant à conférer une nouvelle dimension à la peine privative de liberté.



M. Agoulmam a également mis en exergue le rôle de la technologie dans le domaine de la réinsertion des détenus, en citant divers programmes mis en œuvre en matière de gestion et de suivi des mesures privatives de liberté. De son côté, le chef de l’unité "Personnes privées de liberté" au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Genève, Terry Hackett, a souligné que l’adoption de nouvelles technologies devrait s’accompagner d’un engagement soutenu pour la préservation de la dignité humaine.



M. Hackett a attiré l’attention sur la nécessité de mobiliser des ressources supplémentaires afin de garantir, entre autres, la maintenance et la formation du personnel, soulignant que la réussite d’une transition numérique dans les établissements pénitentiaires dépend étroitement de la capacité des pouvoirs publics à investir simultanément dans l’infrastructure et dans la formation.



La séance d’ouverture de la 7e Conférence de l’ACSA s'est déroulée en présence de hauts responsables institutionnels, d’ambassadeurs et de représentants d’organisations internationales.