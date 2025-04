78ème anniversaire des événements du 7 avril 1947 à Casablanca : Hommage à la résistance des Casablancais

06/04/2025

Le peuple marocain commémore lundi le 78ème anniversaire des évènements tragiques du 7 avril 1947 à Casablanca suite à l’horrible massacre perpétré par la résidence générale du protectorat français à l’encontre des habitants de Casablanca.



En cette journée inoubliable de lutte farouche du peuple marocain, les Casablancais ont bravé les menaces et les actes d’intimidation des forces coloniales qui n’ont pas hésité à s’attaquer brutalement aux populations esseulées avec à l’appui des opérations sanglantes qui ont ciblé plusieurs quartiers de la ville blanche. Leur intention était d’empêcher le regretté souverain Sa Majesté Mohammed V d’effectuer sa visite historique à Tanger.



Ce massacre innommable rappelle les sacrifices consentis par les habitants de Casablanca, qui ont ainsi prêté main-forte à l'action menée par les résistants et l'armée de libération pour la défense des constantes et des valeurs sacrées de la patrie, souligne un communiqué du Haut Commissariat aux anciens résistants et anciens membre de l’armée de libération qui rappelle avec force détails l’histoire de la résistance marocaine avant et pendant le protectorat.



En effet, le gouverneur de la zone de Casablanca, Philippe Boniface, l'archétype du haut fonctionnaire d'un protectorat conservateur, avait mobilisé les forces de l’occupation contre les citoyens du quartier de Ben Msik, Garage Allal, Médiouna, Derb El Kebir et les quartiers avoisinants, se livrant à un véritable massacre sans distinction aucune entre enfants, vieux ou femmes. Cette opération d’intimidation barbare a fait des centaines de martyres et de blessés ainsi qu’un grand nombre de prisonniers.



Seulement voilà. Cette répression sauvage, accompagnée d’opérations d’arrestation des militants et nationalistes marocains, n’a fait que renforcer la détermination de Feu SM Mohammed V.



Le regretté Souverain s’est rendu à Casablanca le lendemain de ces événements tragiques, bravant la puissance coloniale, pour témoigner soutien et sympathie aux familles des victimes de la répression coloniale, signifiant aux occupants que le trône et le peuple sont unis par des liens solides et animés d’une volonté commune pour mettre fin au protectorat.



Le regretté souverain a maintenu aussi sa visite à Tanger, laquelle visite a permis de mettre en échec les plans inavoués du colonisateur et sera par la même l’occasion de prononcer le célèbre discours historique de Tanger, dans lequel Feu SM Mohammed V a affirmé la volonté du peuple marocain de réclamer son indépendance.



‘’Malgré le fait que ces événements avaient entraîné la mort de centaines de martyrs ainsi que des blessés et des détenus, ils ont aussi en conséquence attisé la flamme de la résistance contre la soldatesque coloniale jusqu’à proclamation de l’indépendance du Maroc’’, relève le communiqué qui réitère, à cette occasion, l’attachement indéfectible de la famille de la résistance et de l’armée de libération au Glorieux Trône Alaouite et sa mobilisation derrière SM le Roi Mohammed VI pour la défense du Sahara marocain.



En commémoration de cet événement historique, la délégation régionale du Haut Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération envisage d’organiser lundi prochain à partir de 10H30 à la place 7 avril à Derb El Kebir une multitude de manifestations en hommage aux martyrs de la nation et aux valeureux héros de l’indépendance, à leur tête feu Sa Majesté Mohammed V et son compagnon de lutte, feu Sa Majesté Hassan II que Dieu ait leurs âmes en Sa sainte miséricorde.



Au programme aussi, un meeting au siège de la préfecture d’arrondissements Al Fida-Mers Sultan ainsi qu’un hommage à d’anciens résistants et membre de l’armée de libération, outre l’octroi d’aides financières à des membres de leurs familles.



A noter que la commémoration de cet anniversaire de la résistance sera marquée également par de nombreux meetings organisés un peu partout dans le Royaume par le Haut Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, outre des conférences sur l’importance de cette page dans l’histoire du Royaume ainsi que des activités éducatifs, culturels et sportifs et ce, dans les 105 espaces de la mémoire historique de la résistance et de la libération qui existent dans le pays.