78e Festival de Cannes: Ce qu'il ne faudra pas rater

07/05/2025

Les premiers pas derrière la caméra de Scarlett Johansson, l'adieu de Tom Cruise à "Mission : Impossible", la Palme d'or à Robert De Niro... Voici ce qu'il ne faudra pas manquer au 78e Festival de Cannes, qui s'ouvre mardi 13 mai.



Après Martin Scorsese et Francis Ford Coppola, le festival continue sa tournée des légendes du "Nouvel Hollywood", ce mouvement qui révolutionna le cinéma américain, et pas seulement, à partir des années 70.



C'est cette fois l'un des acteurs mythiques de sa génération, Robert De Niro, qui montera les marches, pour se voir décerner une Palme d'or d'honneur pendant la cérémonie d'ouverture.

A 81 ans, le petit voyou devenu redoutable mafieux chez Scorsese est un grand habitué de Cannes.



"Bob" de Niro pourra se remémorer le passé, de "Taxi Driver" (Palme d'or 1976) à "Il était une fois en Amérique", et évoquer le présent: il est un farouche opposant à Donald Trump et vient d'apporter publiquement son soutien à sa fille transgenre, les droits des personnes trans étant dans le viseur du président américain.



Bouquet final pour une franchise inaugurée il y a trente ans par Brian De Palma: le 14 mai, Tom Cruise présente l'ultime volet de "Mission: Impossible".



Trois ans après avoir assuré le spectacle sur la Croisette pour "Top Gun", puis être descendu en rappel du toit du Stade de France pendant la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris l'été dernier, l'acteur américain promet de se surpasser.



Ce "Final Reckoning", blockbuster de l'année, dure 2H50 et doit sortir dans les salles françaises le 21 mai. De l'infiltration de la chambre forte de la CIA à l'explosion du Kremlin, le film promet de donner enfin toutes les clés aux fans d'Ethan Hunt.



Fidèle à son habitude, Tom Cruise enchaîne les cascades les plus spectaculaires, tournées sans trucage, dont une séquence où il est accroché à l'aile d'un avion, filant à 2.000 mètres d'altitude par un vent à 225 km/h !

Consacrée aux découvertes, la section Un certain regard est aussi cette année celle des premiers longs-métrages de comédiens stars passés derrière la caméra.



A l'affiche du nouveau Wes Anderson, en compétition, l'Américaine Scarlett Johansson y présentera son premier film de réalisatrice, "Eleanor the Great". A 40 ans, l'actrice de "Lost in Translation" et "Match Point" raconte l'histoire d'une nonagénaire (June Squibb) qui emménage à New York et cherche à nouer une amitié.



Révélée par la saga pour adolescents "Twilight", sa compatriote Kristen Stewart, 35 ans, signe de son côté "The Chronology of Water", inspiré de l'histoire d'une romancière et ancienne nageuse qui a grandi dans un environnement violent.



Quant au Britannique Harris Dickinson, coqueluche des réseaux depuis "Sans filtre" et amant de Nicole Kidman dans "Babygirl", il présentera "Urchin", à 28 ans. Un détour avant son prochain rôle, celui de John Lennon dans une série de films très attendus sur les Beatles.

Aux côtés des valeurs sûres comme Jodie Foster ou Denzel Washington, la nouvelle génération sera aussi à l'écran.



Parmi eux, une paire de trentenaires qui n'a déjà plus rien à prouver, l'Américaine Jennifer Lawrence et le Britannique Robert Pattinson, à l'affiche d'un thriller très attendu en compétition ("Die, My Love" de la Britannique Lynne Ramsay).



Autre duo très attendu, l'Irlandais Paul Mescal (révélé par la série "Normal People" et héros de "Gladiator 2") et le Britannique Josh O'Connor (vu dans la série "The Crown" et le film "Challengers") sont à l'affiche de la romance gay "The History of Sound", du Sud-Africain Oliver Hermanus. O'Connor montera aussi les marches pour "The Mastermind" de l'Américaine Kelly Reichardt. Ces deux films sont en lice pour la Palme d'or.



Autres trentenaires ayant le vent en poupe, Austin Butler (révélé dans "Elvis") et Emma Stone donnent la réplique à Pedro Pascal ("The Last of us") et Joaquin Phoenix dans un western sur l'Amérique moderne signé Ari Aster, "Eddington".



Wes Anderson, lui, a embauché la jeune Mia Threapleton, 24 ans, pour interpréter la fille du milliardaire joué par Benicio del Toro dans son nouvel opus, "The Phoenician Scheme". Peu connue, la Britannique peut espérer le devenir autant que sa mère... une certaine Kate Winslet.