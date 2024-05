6ème Ultra Trail Amizmiz. Les athlètes marocains dominent la course de 74 km

06/05/2024

Les athlètes marocains ont dominé la course de 74 km lors de la 6ème édition de l’Ultra Trail Amizmiz, organisée les 4 et 5 mai par l’Association "Trail Maroc".



Chez les hommes, Ayoub Ahmed a pris la première place, suivi de Abderrahim Fatihé et Mohamed Abderafi Ait Mansour.

Pour ce qui est des dames, Jihane Raqiq a remporté la première place, devant Radia Cheikh Lahlou et Fatima Zahra El-Othmani.



Le relais sur 74 km est revenu aux Français Laurent Messager et Sabrina Maniscalco, suivis des Marocains Abdelaziz Ait Herrou et Ali Bensahba, tandis que leurs compatriotes Abdelkader El Mouaziz et Rachid El Morabity sont arrivés troisièmes.



La course de 31 km a été remportée par le Marocain Youssef Meskouk chez les hommes, tandis que la Française Elisa Coudoux s’est imposée chez les dames.

S'agissant de l’épreuve de 22 km, elle a été remportée par le Marocain Salah Mohamed, alors que chez les dames, la victoire est revenue à la Française Susannah Duncan.



Cette manifestation sportive a réuni plus de 680 participants de différents pays.

Les organisateurs ont également réservé une course "Kids Trail" aux enfants des douars locaux.



L’Ultra Trail Amizmiz a également été l'occasion de sensibiliser à la préservation de l'environnement et à la conservation des espaces naturels, à travers notamment le ramassage des déchets tout au long du parcours en plus d’une action de recyclage des déchets collectés.

Divers

Botola Pro D2

Ci-après les résultats des matches de la Botola Pro D2 de football au terme de la 24e journée:

OD-RAC : 1-2

JSM-RCOZ : 2-2

OCK-CAK : 0-3

WAF-I.Marrakech : 0-0

CJBG-DHJ : 0-0

KACM-SM : 3-0

RBM-CODM : 1-0

ASS-USMO : 1-2



Classement



1-CODM : 48 pts

2-KACM : 43 pts

3-USMO : 40 pts

DHJ : 40 pts

5-RBM : 36 pts

6-SM : 34 pts

7-OCK : 32 pts

8-CAK : 31 pts

JSM : 31 pts

10-OD : 29 pts

11-CJBG : 28 pts

12-WAF : 26 pts

13-RCOZ : 25 pts

14-RAC : 24 pts

15-I.Marrakech : 22 pts

16-ASS : 18 pts.



Tennis



La Marocaine Aya El Aouni, tête de série N°6, a remporté, dimanche, le tournoi de tennis W15 d’Antalya, en Turquie, en battant la Russe Valeriya Yushchenko (N.5), par deux sets à un.

Après avoir perdu le premier set 2-6, El Aouni, 782e au classement WTA, a renversé la tendance en dominant son adversaire 7-6 et 6-3.

Aya avait évincé en demi-finale la Suissesse Alina Granwehr (N°4) en deux sets (6-3, 7-6). Yushchenko, quant à elle, s'est qualifiée aux dépens de la Tchèque Alena Kovackova (6-4, 7-6).