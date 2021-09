6ème Festival international des écoles de cinéma de Tétouan du 22 au 26 novembre

16/09/2021

La ville de Tétouan abritera, du 22 au 26 novembre prochain, la 6ème édition du Festival international des écoles de cinéma de Tétouan (FIDEC). Organisé par l’association BIDAYYAT ARTCINE et la Faculté des lettres et des sciences humaines de Tétouan (Université Abdelmalek Essaâdi), avec le soutien du Centre cinématographique marocain, en partenariat avec plusieurs organismes marocains et étrangers, cet événement sera abrité par les belles et mythiques salles de cinéma de Tétouan, l'occasion de renouer avec la magie de l’Être et de célébrer le cinéma, l’art et la culture. L'équipe du Festival travaille depuis des mois sur une programmation exceptionnelle de films d’écoles, de masters class, de programmes thématiques, de conférences et un programme spécial "Éducation à l’image", précisent les organisateurs dans un communiqué conjoint. Les organisateurs affirment leur volonté de réussir cette édition, grâce à l'engagement de l'équipe du festival, en comptant sur les nouveaux partenaires et ceux traditionnels pour pouvoir assurer la logistique de cet événement d’envergure internationale. Tétouan et le 7ème, c’est une longue histoire d’amour. En temps normal, en plus du FIDEC, la magnifique cité du Rif occidental accueille également le Festival International du Cinéma méditerranéen de Tétouan. Une manifestation culturelle et artistique, dont l’objectif est de favoriser la connaissance et la diffusion des productions cinématographiques des deux rives de la Méditerranée.