6ème Course internationale d'Essaouira: Victoire des athlètes Hanane Ouaggad et Amine Souida

26/07/2022

Les athlètes Hanane Ouaggad (Agadir) et Amine Souida (Safi) ont remporté la sixième édition de la Course internationale d’Essaouira, disputée dimanche sur un circuit de 10 kilomètres. Ainsi, dans la catégorie dames, Fatiha Asmid (Essaouira)s’est adjugé la deuxième place, tandis que Nouhaila Gazouir a occupé la troisième marche du podium. Dans la catégorie hommes, la deuxième place est revenue à Fathi Benacer (Taliwine), alors que Adil Weld Lidam (Marrakech) a franchi la ligne d’arrivée à la troisième place. Initié par l’Association Amal Sportif d’Essaouira d’athlétisme (ASE/A), affiliée à la Fédération Royale marocaine d’athlétisme (FRMA), avec le concours de divers partenaires, ce rendez-vous sportif se veut une contribution à l’animation de la scène locale, notamment en cette période estivale marquée par une affluence massive des visiteurs aussi bien marocains qu’étrangers. Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le président de l’ASE/A, Mohamed Iboulalen,s’est félicité de l’organisation réussie de cette compétition à la faveur de la conjugaison des efforts des partenaires. M. Iboulalen, également directeur de cette manifestation, a fait savoir que cette 6è édition de la course internationale d’Essaouira a vu la participation de plus de 500 athlètes. Au terme de cette manifestation sportive, une cérémonie de remise des prix aux vainqueurs a été organisée, en présence du président du conseil provincial, Kabir Maachi, et des représentants du conseil communal et des autorités, outre d'autres acteurs locaux. Lancée en 2005, avec pour finalité d’encourager les femmes de la cité des alizés à prendre part à une course féminine avec les membres du club ASE/A, cette manifestation est devenue au fil des éditions un rendez-vous sportif international. Plus qu’une compétition, chaque édition est porteuse aussi de messages de sensibilisation du grand public à diverses thématiques,soulignent les organisateurs