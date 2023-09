65ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Maroc-Russie

05/09/2023

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, se sont échangés, ce vendredi, des messages de félicitations à l'occasion du 65ème Anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, célébré le jour-même.



Les deux ministres ont mis en valeur l'intérêt mutuel dans la continuation du développement et de l'approfondissement de la coopération multidimensionnelle et mutuellement avantageuse entre le Maroc et la Russie, indique un communiqué du ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger.



Ils ont également confirmé l'aspiration des deux pays quant au maintien d'une coordination efficace dans le domaine de la politique extérieure et cela dans l'intérêt de la sécurité et la stabilité régionales et internationales.