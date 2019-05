63ème anniversaire de la création des FAR

Match de gala entre la sélection militaire marocaine et son homologue britannique

16/05/2019

La sélection militaire marocaine de football et son homologue britannique se sont affrontées, mardi au Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan, en match de gala organisé à l’occasion du 63ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR).

A l’issue de cette rencontre, soldée par une victoire de l’équipe marocaine sur le score de 5 buts à 0, l'entraîneur de l'équipe britannique Simon Myers, s'est dit heureux de pouvoir prendre part à la célébration du 63-ème anniversaire de la création des FAR. Il a fait savoir, dans une déclaration à la MAP, que son équipe a pris un vrai plaisir à jouer ce match dans un climat convivial.

Les réalisations de cette rencontre ont été inscrites par Jabari Ahmed, Tarik Bentiss, Khassal Hicham, Nachit Hicham et Sadda Khouzaimi.

A la fin de ce match, le général de brigade commandant la Place d’Armes de Rabat-Salé, Abdellah Boutaleb a procédé, en compagnie de plusieurs personnalités militaires, à la remise des prix aux joueurs des deux équipes.

Depuis leur création le 14 mai 1956, les Forces Armées Royales se sont engagées dans des missions humanitaires, se vouant au service de leurs concitoyens en temps de crise, mais aussi des populations à travers le monde, notamment dans des circonstances de guerre et d’instabilité.