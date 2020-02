63ème Championnat marocain de cross-country

Kaltoum Bouaasayriya et Hassan Toriss remportent le titre

25/02/2020

Les athlètes Kaltoum Bouaasayriya de l'AS FAR et Hassan Toriss du Wydad de Tiflet ont remporté le titre de la 63è édition du Championnat marocain de cross-country dans la catégorie des seniors, disputé dimanche à Rabat.

Tenante du titre, Kaltoum Bouaasayriya a été sacrée après avoir parcouru les 10 km de la course en 32min 36sec, battant ainsi son propre record de 33:34 réalisé lors de l'édition précédente. Elle a devancé sa coéquipière Fatima Ezzahra Gargadi qui a franchi la ligne d'arrivée en 32min 54sec, et Wafa Elgazouir (Athletic Zemamra), troisième avec un chrono de 33min 21sec.

Pour sa part, Hassan Toriss s'est adjugé le titre grâce à un chrono de 27min 15sec, devançant Mohamed Reda El Aaraby (Athletic Rabat), arrivé deuxième (27:20), tandis que la troisième position est revenue à Hamza Lamqartass (Olympique Khouribga), auteur d'un chrono de 27min 31sec.

Au niveau des équipes, c'est l'AS FAR qui a décroché la première place avec un total de 46 points, suivie de l'Olympique de Khouribga (78 pts) et de l'Olympic de Safi (136 pts). Quant à l'épreuve du 3.000 mètres, les athlètes de l'Athletic Rabat ont dominé la course. Kaoutar Farkoussi (8min 27sec) et Siham Hilali (8min 30sec) se sont adjugé les deux premières places, devant Hlima Hachlaf de l'AS FAR (8min30sec).

Chez les juniors garçons (8.000m), Abderrafia Bouassel (Amal de Fès) s'est classé premier à la faveur d'un chrono de 23min 53sec, devançant Mohamed Ikidi de Chabab Sakia Al Hamra (23min05sec) et Mohamed Jouhari du Wifak de Fès (23min10sec).

Côté filles, Hasnaa Taskart du club Sifi Ifni a terminé à la première position en parcourant la course en 20min09sec. La deuxième place est revenue à Lamyae Himi (club Boumia) qui a franchi la ligne d'arrivée en 20min19sec, tandis que Rajae Banhadouch de l'Union Sidi Kacem a complété le podium (20min19sec).