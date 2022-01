61 MDH pour l'aménagement du site touristique Bouadel à Taounate

Le projet d'aménagement du site touristique Bouadel, en cours de réalisation au niveau de la province de Taounate, nécessitera à terme un investissement de 61 millions de dirhams (MDH).



Objet d'une convention signée en juillet 2019, ce projet porte notamment sur la création d'un espace de détente et de loisirs (3,5 MDH), l'aménagement de la Promenade Bouadel (14 MDH) et la mise en place d’un espace de commercialisation des produits du terroir (5 MDH), rapporte la MAP.



Les travaux vont concerner également l'aménagement et la mise à niveau du douar, éponyme, avec la programmation de plusieurs actions dont la construction de quatre gîtes touristiques d'une enveloppe totale de 10 MDH.



Le site fait partie des sites naturels et touristiques dont regorge la province de Taounate, dont un couvert forestier diversifié, des grands et moyens barrages, notamment Al Wahda, le deuxième plus grand barrage d’Afrique, le barrage Idriss Premier, Bohouda et Sahela, outre un important réseau de rivières et de vallées (Ouargha, Sebbou, Inawan, vallée Alban).



La station Bouadel, se trouvant au pied de la montagne El Kil relevant de la commune de Bouadel, constitue un espace de détente et de loisirs pour beaucoup de touristes nationaux de la région et d’ailleurs, dont le nombre est estimé entre 2.000 et 3.000 visiteurs par jour en temps normal.



Le projet intervient dans le cadre des efforts déployés par les autorités provinciales, en collaboration avec les différents partenaires pour réhabiliter cette source.



Ce projet vise à renforcer l’attractivité de ce site touristique comme l’une des destinations de prédilection au niveau national, à travers la réalisation d’infrastructures d’accueil nécessaires au profit des visiteurs, en particulier en ce qui concerne l’hébergement, l’alimentation, la baignade, les loisirs et le parking.



Il porte sur la création de piscines, de parcs aquatiques, d’aires de jeux pour enfants, des points de vente pour la commercialisation de produits locaux et artisanaux, des campings, des parkings, outre la mise à niveau du giratoire de Bouadel.



Pour désenclaver le site, ce plan d’action porte aussi sur l’extension et le renforcement de la route régionale n°5314 reliant les communes d’Ain Mediouna et de Bouadel.