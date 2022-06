5èmes Rencontres africaines de pédiatrie et 9èmes Rencontres de l'APLF

13/06/2022

Les 5è Rencontres africaines de pédiatrie et les 9è Rencontres de l'Association des pédiatres de langue française (APLF), deux événements scientifiques et médicaux de grande envergure, auront lieu du 17 au 19 juin courant à Marrakech.



Organisées sous la présidence d’honneur de SAR la Princesse Lalla Meryem par l’Association casablancaise des pédiatres privés (ACPP) et l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), ces rencontres connaitront la participation d'un parterre de pédiatres du Maroc, de France ainsi qu'en provenance de pays africains francophones amis du Maroc.



Selon les organisateurs, l'organisation pour la 5ème fois des Rencontres africaines de pédiatrie s'inscrit dans le cadre du développement des relations Sud- Sud prônées et soutenues par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Lors de ce conclave, les participants auront l’occasion de débattre de plusieurs thèmes, entre autres, "les vaccins : Du développement à la mise à disposition", "la dette immunitaire", "le devenir de la pandémie Covid-19", "l’importance de la vaccination antigrippale chez l’enfant en temps de Covid 19" et "la riposte Covid : Expérience des pays Africains", précisent-ils.

Au menu de ce rendez-vous international, figure également une séance de formation au profit des sages-femmes sur l’optimisation de l’allaitement maternel.