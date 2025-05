5è Trophée international Mohammed VI de Polo : Le Maroc sacré champion aux dépens de l'Egypte

27/05/2025

La sélection marocaine de Polo a remporté la 5ème édition du Trophée international Mohammed VI, organisée par la Fédération Royale marocaine de la discipline, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en battant son homologue égyptienne (5,5 à 4) lors de la finale disputée dimanche au Club Polo de la Garde Royale à Rabat.



Au bout d'un match à rebondissements, dont le coup d'envoi a été donné par le président de la Fédération Royale marocaine des sports équestres, Moulay Abdellah Alaoui, les poloïstes marocains ont souffert durant les deux premiers chukkers, avant de renverser la vapeur dès le coup d'envoi du troisième.



Une fois devant au score, la sélection marocaine, composée de Sidi Mohamed Elmhamdi, Zouhair Lachgar, Moulay Abdeslame El Hanafi, Mario Gomez et Zaki Bouslikhan, a maintenu son avance jusqu'à la fin de cette rencontre marquée par une présence remarquable du public.



Dans une déclaration à la MAP, Sidi Mohamed Elmhamdi a souligné la Haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assite, "Premier supporter du sport au Maroc".

Il a, en particulier, mis en avant l'intérêt accordé par le Souverain au développement du Polo au Maroc.



Par ailleurs, Sidi Mohamed Elmhamdi a indiqué que le match s'est déroulé dans une bonne ambiance, mettant en exergue la force de l'équipe égyptienne qui a joué de manière organisée et qui dispose d’éléments expérimentés.



Pour sa part, Sacha Musy, poloïste de la sélection française, classée 3è, a indiqué que la compétition s'est déroulée dans des conditions "exemplaires" et que l'organisation était "parfaite".



Il a ajouté que le Club Polo de la Garde Royale à Rabat et le "PGH La Palmeraie Polo Club" à Assilah, répondant aux normes internationales, ont permis aux joueurs d'offrir un spectacle de grande qualité.

A l’issue de cette compétition, Moulay Abdellah Alaoui a remis le Trophée au capitaine de l'équipe nationale.



Cette rencontre a été marquée notamment par la présence du Général de Division Abdelaziz Chatar, Commandant la Garde Royale et Président de la Fédération Royale marocaine de Polo et du Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi.



La 5ème édition du Trophée international Mohammed VI de Polo a mis en compétition des sélections représentant des pays de grande renommée dans le monde du Polo.

Il s'agit, outre le Maroc, du Royaume-Uni, de l'Egypte, des Etats-Unis, d'Oman, de l'Azerbaïdjan, de l'Espagne et de la France.



Au-delà de sa portée sportive, le Trophée international Mohammed VI de Polo incarne l'ambition du Royaume du Maroc de promouvoir le sport du Polo et de mettre en lumière l'excellence des infrastructures sportives marocaines au niveau international, tout en consolidant les liens d'amitié avec les nations participantes.