59ème anniversaire des relations marocobulgares

03/11/2019 Libé

Dans le cadre de la célébration du 59ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et la Bulgarie, l’ambassade du Royaume à Sofia a organisé, mercredi dernier, une réception avec un concert animé par le nouvel orchestre symphonique bulgare. Cette réception a été rehaussée par la présence notamment du corps diplomatique accrédité à Sofia, les représentants de plusieurs ministères et institutions bulgares, des artistes, les représentants d’ONG, de think tanks et de médias, indique vendredi un communiqué de l’ambassade du Maroc. Dans une allocution de circonstance, l’ambassadeur du Maroc, Zakia El Midaoui, a souligné le grand intérêt qu’accorde S.M le Roi Mohammed VI à la culture et aux arts, mettant en exergue la valeur de la musique en tant que langage universel capable de rassembler les peuples et de contribuer à promouvoir la tolérance. Rappelant que cette réception intervient à l’occasion de "la commémoration du 59ème anniversaire d’amitié, de partenariat et de bonnes relations entre le Maroc et la Bulgarie", la diplomate a également indiqué que la manifestation vise à présenter le nouvel orchestre symphonique, qui est à la fois une école et une institution privée qui promeut la musique classique avec des jeunes musiciens bulgares talentueux et désireux de se perfectionner. Les convives ont été invités après le concert à déguster des spécialités culinaires marocaines, a ajouté le communiqué, relevant que l’organisation de ce genre d’activités contribue à la promotion du Maroc au niveau international. Le nouvel orchestre symphonique bulgare, dont l’ambassadeur du Maroc est pour la 2ème année consécutive "Patron d’honneur", a été fondé en 1991 comme alternative aux institutions musicales financées par l’Etat bulgare.