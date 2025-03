57ème session de la CEA : Le Maroc disposé à partager avec les pays africains son expérience en matière de digitalisation des systèmes statistiques

14/03/2025

Le Maroc est disposé à partager son expérience avec les pays africains en matière d’études et de modernisation et digitalisation des systèmes statistiques, a affirmé, jeudi à Addis-Abeba, Zakaria El Faiz, chef de Division de la modélisation à la Direction de la prévision et de la Prospective du Haut-Commissariat au plan.



S'exprimant dans le cadre de la réunion d’experts, lors de la 57ème session de la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies (CEA) et de la Conférence des ministres africains des finances, de la Planification et du Développement économique, M. El Faiz a, dans ce sens, rappelé la réalisation l’année dernière au Maroc d’un recensement entièrement digitalisé, notant que le Royaume croit fermement en l’importance d’un partage mutuel des initiatives et expériences entre les pays africains.



Le Maroc réaffirme aussi sa disposition à collaborer avec la CEA et ses partenaires à travers le partage de son expérience en matière d’études économiques et de digitalisation des recensements et enquêtes statistiques, a-t-il insisté.



Evoquant par ailleurs le développement du secteur productif dans les pays africains, M. El Faiz a relevé le manque de données précises sur les investissements et leur rendement, sur les secteurs et leur capacité d’absorption, ainsi que sur la cartographie des opportunités que présente chaque territoire dans les pays du continent.



A ce titre, et pour illustrer l’importance de ces données, une étude a été réalisée au Maroc pour mettre en évidence la polarisation du secteur productif, a-t-il dit, expliquant que cette étude a identifié des secteurs très productifs et d’autres à faible productivité.



Concernant le volet relatif à l’investissement, il a fait savoir que le Maroc a réalisé, en partenariat avec la CEA Afrique du Nord, une étude sur l’impact des distorsions économiques et de la mauvaise allocation des ressources dans le secteur manufacturier, notant que les résultats de cette étude ont été informatifs sur le manque à gagner de l’élimination de ces distorsions dans le secteur manufacturier qui pourrait enregistrer des gains significatifs en matière de productivité et de compétitivité.



Pour ce qui est de la production statistique dans les pays africains, M. El Faiz a souligné que l’un des enjeux majeurs est de produire des données harmonisées, pertinentes et détaillées, relevant que malgré des avancées dans la construction d’une base de données sur les ODD, les efforts réalisés n’ont pas permis d’aboutir à une base de données harmonisée, détaillée et exploitable sur les indicateurs économiques des pays africains.



L’implication des pays dans ce processus, notamment à travers une digitalisation avancée, est essentielle pour atteindre les objectifs de développement et réussir l’intégration régionale économique africaine, a-t-il soutenu.



Cette 57ème session, dont le Maroc assure la présidence, est placée sous le thème «Faire progresser la mise en oeuvre de l’accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine: proposition d’actions stratégiques transformatrices», qui englobe également les questions de la numérisation, de la technologie, de la sécurité alimentaire et de la transformation énergétique.