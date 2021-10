4ème record consécutif de morts en Russie, les cas en hausse

01/10/2021

Un nouveau record de morts et des contaminations qui grimpent en flèche: la Russie continuait vendredi d'être secouée par une grave quatrième vague de Covid-19 favorisée par le variant Delta et une campagne de vaccination laborieuse.



Pour le quatrième jour d'affilée, le pays a enregistré un record de décès quotidiens avec 887 morts liées au virus lors des dernières 24 heures, selon le bilan publié par le gouvernement. La veille, on avait enregistré 867 décès.



Par ailleurs, 24.522 nouvelles infections ont été recensées. Un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le 22 juillet. Les cas sont principalement en hausse à Moscou (3.993) et Saint-Pétersbourg (2.281). Depuis la mi-juin, la Russie est frappée brutalement par le variant Delta du virus, plus contagieux. L'épidémie est décuplée par une campagne de vaccination poussive, le refus des autorités d'introduire des mesures sanitaires plus strictes, et le faible respect du port du masque au sein de la population.



Selon les chiffres du site spécialisé Gogov, seuls 29% des Russes sont actuellement complètement vaccinés, alors qu'il existe quatre vaccins nationaux. La Russie est le pays le plus meurtri d'Europe avec 208.142 morts, selon les chiffres du gouvernement. Fin juillet, l'institut des statistiques Rosstat, qui possède une définition plus large des morts dues à la Covid-19, faisait lui état de plus de 350.000 décès.



Les autorités se refusent pour l'heure à tout confinement, par crainte de fragiliser l'économie. Au moins trois régions ont toutefois annoncé l'introduction d'un pass sanitaire. Une telle mesure n'est toujours pas à l'ordre du jour à Moscou, de loin le principal foyer épidémique du pays. Début juillet, la mairie avait mis en place un tel système pendant quelques jours, avant finalement d'y renoncer.